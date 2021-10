Sapete chi è la madre del figlio di Rudy Zerbi? È una famosa attrice nonché nipote di Gianni Morandi

La madre di uno dei figli di Rudy Zerbi è un’attrice famosa e, inoltre, nipote di Gianni Morandi. Scopriamo insieme la sua identità

Famoso per la sua grande competenza in campo musicale, Rudy è uno dei personaggi televisivi che negli ultimi anni è riuscito ad emergere in particolar modo, soprattutto grazie alla trasmissione di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, dove da tempo riveste il ruolo di insegnante di canto.

Impegnato anche come giudice di “Tu si Que Vales”, talent show presentato dalla splendida modella sud americana Belen Rodriguez, Zerbi in passato ha fatto parlare molto di sé anche per via della sua vita privata. All’età di trenta anni infatti, ha scoperto chi fosse il suo vero padre.

Mentre un giorno stava guardando la tv con sua madre, la quale era malata di tumore e per tal motivo credeva di essere destinata alla morte, la donna ha rivelato a sorpresa che il genitore di Rudy fosse il conduttore televisivo Davide Mengacci. Tale notizia ha lasciato di stucco il professore di Amici, il quale ha poi conosciuto il suo padre biologico soltanto nel 2001 durante una festa organizzata da Mara Carfagna.

Ecco chi è la madre di uno dei figli di Rudy Zerbi

Anche la vita sentimentale di Zerbi è stata alquanto movimentata, infatti è padre di quattro figli avuti da tre donne differenti. Con la sua prima moglie, una donna che si chiama Simona, ha dato alla luce Tommaso e Luca.

Il più giovane, Leo, è nato invece dal suo rapporto con Maria Soledad Temporini, con la quale si è lasciato definitivamente nel 2021. Tra le due relazioni sentimentali c’è stata quella con Carlotta Miti, nota attrice e nipote di Gianni Morandi, insieme alla quale ha messo al mondo suo figlio Edoardo.

Come stavamo dicendo, Carlotta è famosa per aver preso parte alle riprese di diverse serie tv di spicco in onda sul palinsesto nostrano, tra le quali citiamo “Un posto al sole”, “Compagni di scuola”, “Un medico in famiglia”, “Carabinieri 8” e “Che Dio ci aiuti”.

Da segnalare c’è inoltre la sua parentela con il famoso cantante di Monghidoro, il quale è il fratello di Nadia Morandi, ovvero la mamma dell’ex compagna di uno dei giudici di Tu Si Que Vales.