Alberto Matano, finalmente esce allo scoperto: l’inaspettata dichiarazione d’amore

Alberto Matano si è reso protagonista di una bellissima dichiarazione nei confronti di una donna. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Il bravissimo conduttore televisivo ha iniziato la sua attività di giornalista quando era ancora uno studente universitario. Qualche anno dopo la laurea, Matano ha esordito in Rai, prima nel giornale radio ed in seguito sul piccolo schermo.

Per circa sette anni, ossia nel periodo che va dal 2013 al 2019, ha presentato il telegiornale di Rai 1 dell’ora di cena. Una volta terminata questa significativa esperienza, Alberto ha preso in mano il programma targato Rai “La vita in diretta”, all’interno del quale per qualche mese ha affiancato Lorella Cuccarini.

A quanto sembra però, la conduttrice nata a Roma avrebbe avuto alcuni dissidi con il suo collega, tanto che decise di inviare una email agli autori della trasmissione in cui ha dipinto Matano come un maschilista nonché una persona piena di ego. Ovviamente il giornalista ha replicato, affermando che non c’è nulla di più inesatto rispetto a quello che ha detto la showgirl.

La dichiarazione d’amore di Alberto Matano

Nonostante la dura separazione professionale tra i due colleghi che per un periodo hanno collaborato fianco a fianco, il rotocalco di Rai 1 è tornato agli antichi fasti. Da quando Alberto è rimasto alla conduzione in solitaria infatti, gli indici di ascolto hanno fatto registrare uno share pazzesco, motivo per cui la sua conferma non è mai stata in dubbio.

Oltre al format da lui presentato, Matano è tornato da pochi giorni ad occupare una delle poltrone riservate agli opinionisti del talent show guidato da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”. Gli altri due posti sono occupati invece da Roberta Bruzzone e dalla new entry Alessandra Mussolini.

Mentre della sua sfera lavorativa conosciamo praticamente tutto, a creare molta curiosità nei suoi confronti è quella legata agli affetti. Proprio nelle ultime ore, Alberto ha lanciato un bellissimo messaggio d’amore all’indirizzo di una donna. “Buon compleanno Loviù”, le parole del conduttore, rivolte nei confronti di una sua famosissima collega. Stiamo parlando della zia più amata degli italiani, il cui nome corrisponde a quello di Mara Venier, alla quale ha voluto mandare i suoi più sinceri auguri di compleanno attraverso una storia su Instagram nella quale ha dichiarato tutto il suo amore per la strepitosa presentatrice veneta.