Amedeo Goria, dopo la notizia della gravidanza arriva la batosta: le dure parole della figlia

La figlia di Amedeo Goria è stata durissima con suo padre, a seguito della notizia che ha fatto rapidamente il giro del web

Amedeo è diventato giornalista professionista nel lontano 1976. A partire da quel periodo ha iniziato a lavorare presso alcuni dei quotidiani Nazionali più importanti del nostro Paese, come “Il Messaggero”, “Il corriere della Sera” e “Il Giorno”.

In seguito si è avvicinato sempre di più al mondo dello sport, fino al suo approdo sul piccolo schermo, dove ha condotto trasmissioni di spicco come “La Domenica Sportiva”. Dallo scorso mese di febbraio Goria è in pensione, dopo molti anni di ottimo servizio in particolar modo sui canali Rai.

Fino a pochi giorni fa invece, il presentatore è stato impegnato come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, guidato ancora una volta dall’esperto di gossip Alfonso Signorini. Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Amedeo ha fatto parlare di sé per alcuni suoi comportamenti ritenuti poco ortodossi, come ad esempio le avances di cui si è reso protagonista nei confronti di Ainett Stephens.

Le pesanti parole di Guenda Goria

L’attuale compagna di Amedeo si è recata nella casa di Cinecittà per avere un confronto con l’uomo. Nei giorni scorsi era circolata in rete la notizia secondo la quale Vera (questo è il nome della donna) sarebbe stata incinta del gieffino.

Tuttavia, proprio durante le riprese del reality, ha confessato che si è trattato soltanto di una gravidanza isterica, scaturita dal forte stress a cui è stata sottoposta nell’ultimo periodo. Dopo di lei però, è stato il turno della visita di Guenda, la quale ha rimproverato suo padre utilizzando dei toni alquanto aspri.

Intervistata da “Casa Chi”, la figlia di Goria e di Maria Teresa Ruta ha affermato: “Credo che si possa fare del gossip, c’è spazio per Vera e per tutti gli altri, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze. È una cosa molto grave. Soprattutto se ci sono dei figli veri che stanno a casa. Io mi sono trovata in grande imbarazzo”.

Dopo la critica nei confronti della nuova compagna del giornalista, Guenda ha puntato il dito anche contro il suo genitore: “Mio padre ovviamente è responsabile di tutto questo, è protagonista. A mio padre gli voglio bene, lo tutelo, ma a questo punto fino a un certo punto”.