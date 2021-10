Da bambina aveva uno sguardo dolcissimo, oggi è la sportiva più famosa d’Italia: ecco chi è

La bimba bionda dagli occhi colmi di dolcezza è diventata oggi la sportiva più celebre del nostro Paese. Scopriamo di chi si tratta

Tutti i successi che è riuscita a raccogliere nel corso della sua strabiliante carriera sono stati frutto del duro lavoro e delle infinite ore di sacrificio trascorse ad allenarsi. I risultati però sono arrivati, dato che con le sue vittorie risulta essere una delle atlete italiane più vincenti della storia del suo sport.

Negli ultimi anni ha deciso di dedicarsi anche al mondo della tv, dove ha partecipato ad alcune trasmissioni molto seguite sul palinsesto nostrano. Ovviamente è proprio per merito della grande fama di cui può vantarsi che è tanto ricercata in ogni ambito, compreso appunto quello televisivo.

Ecco l’icona dello sport italiano

Il suo soprannome corrisponde a quello di “Divina” e, per chi non l’avesse ancora capito, stiamo parlando proprio della regina assoluta del nuoto, la nostra fantastica Federica Pellegrini.

La trentatreenne è ancora oggi la detentrice del record mondiale dei duecento metri stile libero, specialità che le ha regalato una medaglia d’oro in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008 ed un argento nella manifestazione a cinque cerchi tenutasi nel 2004 ad Atene.

Proprio in questa stagione è arrivata però la sua decisione definitiva, ovvero quella di abbandonare il nuoto a livello agonistico per cimentarsi in altri progetti, sia lavorativi che personali. Qualche mese fa ha annunciato infatti il suo ritiro, sfruttando la circostanza per confessare al mondo intero tutto il suo amore nei confronti di una persona.

Federica Pellegrini, dal nuoto alla tv

L’uomo di cui è follemente innamorata la Pellegrini si chiama Matteo Giunta, il quale è stato tra le altre cose anche il suo allenatore, sostenendola nei momenti più difficili e delicati che purtroppo si è trovata a fronteggiare.

Tralasciando la sfera legata agli affetti, Federica tornerà anche quest’anno a ricoprire il ruolo di giudice all’interno di uno dei talent più conosciuti della tv. Insieme ad altri tre personaggi estremamente noti infatti, ossia Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio, la Divina prenderà parte ancora una volta alle riprese di “Italia’s Got Talent”, format in onda su Sky Uno ed in chiaro sulle frequenze di Tv8.