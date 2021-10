Flora Canto, dichiara pubblicamente l’amore per un altro uomo: ecco di chi si tratta

La compagna di Enrico Brignano ha dichiarato apertamente il suo amore nei confronti di un altro uomo. Scopriamo insieme la sua identità

Nata all’inizio degli anni ottanta nella nostra capitale, Flora ha debuttato sul piccolo schermo tramite la sua presenza all’interno del dating show di Canale 5 presentato dall’amatissima Maria De Filippi.

Durante le riprese di Uomini e Donne, l’attrice è uscita dal programma con Francesco Pozzessere, uno dei corteggiatori presenti nel parterre. La loro storia d’amore ha avuto una brevissima durata, tanto che si è spenta nel giro di pochi mesi. Come ben sappiamo, al giorno d’oggi è felicemente fidanzata con Enrico Brignano, uno degli attori comici più affermati della penisola italiana.

Dopo la nascita del secondogenito Niccolò, il cinquantacinquenne di Dragona ha chiesto in pubblico la mano della donna, la quale ha pronunciato il tanto atteso “si”. Di recente, i due hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di “Verissimo”, durante la quale tra le altre cose hanno annunciato che il loro matrimonio verrà celebrato con ogni probabilità nel mese di giugno.

Chi è l’uomo tanto amato da Flora Canto?

Nel corso della chiacchierata tra la coppia e Silvia Toffanin, Brignano ha confessato il modo con cui ha conquistato il cuore della sua amata: “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli. Sono cintura fresca di frutta e verdura ed è così che l’ho conquistata, con cassette di frutta e ortaggi”.

Abbiamo visto quindi come tra i due le cose stanno procedendo per il verso giusto, con la Canto che si è dichiarata innamorata persa della sua splendida famiglia. Tuttavia, la compagna di Enrico è estremamente legata anche ad un altro uomo.

Quest’ultimo si chiama Michele Marra, al quale Flora ha dedicato un bellissimo pensiero attraverso una storia caricata sul suo account di Instagram: “A te che dividi con me il bello e il cattivo tempo… A te che sei quasi un fratello e ti dividi con me il cocomero a mezzanotte… A te dico… Buon compleanno amico mio. Ti voglio bene!”. Con queste parole la trentottenne ha voluto omaggiare un suo carissimo amico, il quale a quanto pare è una persona molto speciale per lei.