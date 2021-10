GfVip, l’accusa è pesantissima: poteva uccidermi

Ancora grandi polemiche al Grande Fratello Vip, a seguito di un episodio che ha fatto scatenare una lite tra due concorrenti

Nella casa del Grande Fratello le discussioni sono all’ordine del giorno. Probabilmente è anche una cosa normale, dato che la convivenza tra tante persone non è mai così semplice, tanto più se a coesistere devono essere varie personalità diverse e contrastanti.

Quello che spesso fa scalpore però, è proprio il linguaggio molto acceso che talvolta alcuni “vipponi” utilizzano durante i loro diverbi. Le attente telecamere delle reti Mediaset sono attive ventiquattro ore su ventiquattro, motivo per cui non sfugge assolutamente nulla di ciò che accade o che viene detto all’interno della casa.

Lunedì scorso è andata in onda quella che per ora è la puntata più recente, durante la quale sono stati annunciati i tre nominati della settimana. Ad affrontare il giudizio del televoto sono Miriana Trevisan, Carmen Russo e Raffaella Fico. Proprio quest’ultima è stata protagonista di una lite accesa con un’altra coinquilina, a causa di un episodio che ha fatto scaldare rapidamente gli animi.

Volano parole forti al GfVip

A scontrarsi duramente contro Raffaella Fico è stata Soleil Sorge, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Tutto ha avuto origine durante la prova settimanale in cui i “vipponi” sono stati chiamati in causa per evitare una riduzione del budget destinato alla spesa.

Le regole del gioco sono state riportate all’interno di una lettera, letta ad alta voce da Aldo Montano: “VIP, Il Grande Fratello vi sfida! Da questo momento, al suono della sirena, i VIP chiamati dovranno correre al pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo: tutto questo entro trenta secondi”. Quando è arrivato il turno di Soleil, per catapultarsi verso il pulsante ha poggiato di fretta il bicchiere sul tavolo, gesto che ha indispettito e non poco l’ex di Mario Balotelli.

Stando alla versione di Raffaella infatti, la Sorge avrebbe letteralmente lanciato il bicchiere, che in tal modo poteva infrangersi rischiando addirittura di ferire qualcuno: “Il bicchiere poteva rompersi Soleil, l’hai lanciato”, queste le parole della Fico. Dal canto suo Soleil ha provato a replicare, anche se la discussione si è conclusa con nessuna delle due che ha ceduto, rimanendo entrambi ferme sulle rispettive posizioni.