L’incubo vissuto da Alex Belli: “Il mio ex matrimonio è naufragato per colpa..”

Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore nel racconto di un vero incubo. Ecco cosa ha detto il noto attore

Prima di diventare un attore famoso, Alex ha intrapreso la strada che lo ha portato nel mondo della moda, sfilando in quel periodo per alcuni brand estremamente conosciuti. Grazie al suo fascino ed alla sua bellezza ha calcato le passerelle di diverse importanti città europee e non, come Londra, New York e Parigi.

Dopo un breve periodo in cui ha lavorato a teatro, per Belli è arrivato il momento del suo esordio sul piccolo schermo, dove si è fatto conoscere dal grande pubblico per mezzo della sua interpretazione del personaggio di Jacopo Castelli, all’interno della seguitissima serie tv targata Mediaset intitolata “Centovetrine”.

Al giorno d’oggi invece, il trentottenne nato a Parma si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Egli infatti, sta partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, dove le telecamere sono puntate su lui e sui suoi coinquilini per ventiquattro ore al giorno.

Alex Belli e la confessione strappalacrime

Durante queste prime settimane all’interno della casa più spiata d’Italia, Alex sta mostrando ai telespettatori alcuni aspetti del suo carattere. Oltre a questo però, negli ultimi giorni sembra che l’attore si stia avvicinando sempre di più ad una sua coinquilina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge.

Tra i due si nota infatti un certo feeling, anche se per il momento parlare di qualcosa di più è probabilmente troppo affrettato. Di recente invece, Belli ha deciso di rivelare un dettaglio riguardante la sua sfera più intima ad un’altra concorrente del reality show, ossia a Manila Nazzaro, vincitrice di Miss Italia nel 1999.

La conduttrice e l’attore stavano parlando di alcuni loro problemi personali, quando ad un certo punto l’uomo le ha confessato di non riuscire ad avere figli: “Ci sono già passato, è stato un incubo. […] Il mio ex matrimonio è naufragato per colpa di questa cosa qua. Per me è stato un trauma”.

Di fronte a queste parole, entrambi si sono commossi, anche se successivamente Alex ha affermato di non essere intenzionato a perdere la speranza, in particolar modo per rendere felice la donna di cui al giorno d’oggi è follemente innamorato, la modella venezuelana Delia Duran.