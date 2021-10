Terence Hill, la malattia dopo la morte del figlio: lo stop forzato dell’attore

Dopo la tragica scomparsa di suo figlio, Terence Hill è stato vittima di una brutta malattia che l’ha costretto allo stop forzato

La carriera del noto attore italiano è cominciata prestissimo, ovvero quando egli era ancora un bambino. Nato nel 1939 a Venezia, ha esordito nei primissimi anni cinquanta prendendo parte alle riprese di “Vacanze col gangster”, con regia di Dino Risi.

La grande notorietà di cui gode ancora tutt’oggi però, è stata acquisita anche grazie alla sua fitta collaborazione con Bud Spencer, che oltre ad essere un collega sul set cinematografico è stato anche un amico per Terence. Il loro rapporto si è consolidato proprio per merito delle tante pellicole girate insieme, attraverso le quali la loro fama ha superato addirittura i confini nazionali.

Negli ultimi anni invece, l’attore è tornato alla ribalta con la sua partecipazione nella seguitissima serie tv targata Rai “Don Matteo”, all’interno della quale ha interpretato il ruolo del protagonista fino all’ultima stagione.

Terence Hill lacerato dalla morte del figlio

In quella che sarà la tredicesima stagione di “Don Matteo”, assisteremo all’addio ufficiale di Hill, il quale dopo centinaia di episodi sta per lasciare il testimone. Al suo posto è pronto a subentrare Raoul Bova, il quale interpreterà il personaggio di un altro prete che si chiamerà Don Massimo.

L’ottantaduenne nato nel capoluogo del Veneto ha già dato il suo in bocca al lupo al collega, affermando di essere convinto che sarà in grado di fare un ottimo lavoro nel tentativo di dar seguito ad una delle serie tv più viste in assoluto.

È stato proprio grazie a questa serie che Terence è riuscito ad uscire dalla brutta malattia di cui è stato vittima a seguito della morte di suo figlio. Nel 1990 infatti, Ross Hill è deceduto a causa di un terribile incidente stradale, avvenuto oltreoceano nello Stato americano del Massachussets.

Per via di questa immane tragedia l’attore è sprofondato in una forte depressione, tanto che per un lungo periodo ha preso la decisione di abbandonare le scene. Come appena detto tuttavia, è stato anche merito della sua presenza all’interno della fiction di Rai 1 che Terence ha ritrovato la voglia e la forza di andare avanti, nonostante sia impossibile cancellare dalla mente un evento drammatico di tale portata.