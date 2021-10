La sofferenza immane di Rosalinda Cannavò: “Ho ancora l’anestesia”

La concorrente del Grande Fratello Vip 5 è apparsa visibilmente sofferente durante un video. Andiamo a scoprire insieme il motivo

Rosalinda Cannavò, conosciuta anche come Adua Del Vesco, ha esordito in tv nel 2012, quando ha preso parte alle riprese della nota serie tv “L’onore e il rispetto”. Un paio d’anni più tardi invece, per lei è arrivato anche il debutto sul grande schermo, grazie alla sua presenza nel cast del film diretto dal regista e produttore cinematografico Carlo Vanzina intitolato “Sapore di te”.

Anche se sono passati alcuni anni dalla sua ultima presenza in una pellicola, l’attrice ha continuato ad incrementare la sua notorietà. Un grande merito di questo va dato proprio alla sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, dove si è resa artefice di un bellissimo percorso, durante il quale ha incontrato il suo attuale fidanzato Andrea Zenga.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Il dolore provato da Rosalinda Cannavò

L’attrice siciliana al momento alla guida di “Casa Chi”, un programma ideato da Alfonso Signorini che va in onda sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e su Instagram. Il format consiste in una sorta di talk show, dove la padrona di casa intervista gli ospiti che di puntata in puntata vengono invitati.

In uno degli ultimi appuntamenti, Andrea Zenga si è schierato al fianco della sua compagna, dopo le parole che le principesse Selassiè hanno rivolto nei confronti di Rosalinda. Le tre sorelle infatti, durante le riprese del reality show, hanno affermato che secondo loro la concorrente più falsa dell’edizione precedente è stata proprio la Cannavò: “Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro. Ha recitato”.

Il figlio di Walter Zenga ha prontamente difeso la fidanzata, dichiarando che le tre gieffine non potevano esprimere un giudizio più superficiale di questo, definendo invece il percorso di Rosalinda come uno dei più autentici. La coppia dunque, è affiatata sia nel bene che nel male ed un’ulteriore dimostrazione ce l’hanno data proprio recentissimamente.

Durante un video caricato da Andrea tra le sue storie di Instagram, quest’ultimo si è immortalato al fianco dell’attrice, la quale è apparsa alquanto sofferente ed infreddolita. Stando a quanto si evince, la Cannavò si sarebbe sottoposta ad un intervento dentale, tanto che la stessa ha replicato: “Ho ancora l’anestesia”. Per sua fortuna può però contare su tutto l’amore del ragazzo, il quale non manca occasione di starle accanto, anche in un momento che di certo per lei non è dei migliori.