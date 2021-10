Ricordate Francesco Testi? Dal Gf al cinema: ecco com’è diventato | Irriconoscibile

Francesco Testi è stato uno dei partecipanti della settima edizione del Grande Fratello. Andiamo a vedere com’è diventato a distanza di anni

Prima di esordire nel mondo dello spettacolo, l’ex gieffino ha intrapreso la carriera sportiva, arrivando anche a buoni livelli. Testi infatti, è stato un ex giocatore di pallavolo, militando in Serie B fino a quando un infortunio lo ha costretto a smettere in via definitiva.

Tuttavia nel 2007 è riuscito a sfondare sul piccolo schermo, proprio per merito della sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Entrato a reality show in corso, Francesco è stato eliminato dopo poco più di un mese di permanenza.

Quella che è stata la settima edizione del format presentato all’epoca da Alessia Marcuzzi è stata vinta dall’imprenditore romano Milo Coretti. A completare il podio sono stati invece Alessandro Tersigni e Guendalina Canessa. Nel 2010 il quarantaduenne nato a Verona ha fatto il suo debutto in una serie televisiva, “Caterina e le sue tre figlie”, diretta da Alessandro Benvenuti, Alessio Inturri e Riccardo Mosca.

Ecco che fine ha fatto Francesco Testi

Alla sua prima esperienza come attore sul piccolo schermo ne hanno fatto seguito diverse altre fiction, tra cui alcune di grande spicco come “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto”, “Sangue caldo” e “Né con te né senza di te”.

La sua più recente apparizione al cinema risale invece al 2018, quando ha recitato nella pellicola di Nilo Sciarrone intitolata “Il mio uomo perfetto”. Nel cast troviamo nomi come quello di Eva Grimaldi, di Andrea Roncato e della cantante Nancy Coppola.

Al giorno d’oggi è già qualche tempo che ha fatto perdere le sue tracce, non avendo più preso parte a produzioni televisive o cinematografiche. Tuttavia i suoi fans hanno la possibilità di seguirlo sui social network, come per esempio sul suo profilo di Instagram, seguito da oltre centomila followers. A differenza di come lo ricordiamo nella casa del Gf, attualmente Francesco si presenta con un look più selvaggio grazie anche ad un taglio di capelli ben più lungo rispetto al passato.

Della sua vita privata infine, sappiamo che è fidanzato dal 2013 con una sua collega, l’attrice nata in Lituania Reda Lapaite, la quale è conosciuta soprattutto con il suo pseudonimo di Giulia Rebel.