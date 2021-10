Anna Tatangelo scarica così il compagno: “Non ce la faccio”

Anna Tatangelo ha deciso di scartare la proposta del suo nuovo compagno, il rapper napoletano Livio Cori. Ecco il motivo

Meno di una settimana fa, Anna ha fatto il suo esordio come conduttrice del nuovo programma che le è stato affidato dai vertici delle reti Mediaset. Il format, che prende il nome di “Scene da un matrimonio”, in passato era già stato trasmesso sul piccolo schermo, tuttavia l’ultima edizione andata in onda risale al 2015, guidata all’epoca da Davide Mengacci.

Il primo episodio a quanto pare ha riscosso un gran successo, e di questo la Tatangelo durante una recente intervista si è detta alquanto soddisfatta: “Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e sentimenti che si danno a volte per scontati”.

Come emerge chiaramente da queste parole, la trentaquattrenne di Sora è una persona sensibile ed emotiva, oltre ad essere naturalmente un’immensa cantante. Le emozioni di cui ha parlato infatti, vengono trasmesse anche attraverso i suoi brani, con i quali è riuscita nell’impresa di entrare nel cuore di milioni di italiani.

Anna Tatangelo scarica il nuovo fidanzato

La vincitrice della categoria dedicata agli esordienti di Sanremo 2002, è stata per lunghi anni insieme al noto cantante partenopeo Gigi D’Alessio. I due infatti, si sono legati nel 2005, lasciandosi ufficialmente soltanto nel 2020, nonostante nel corso di quel periodo ci siano state diverse crisi. Tuttavia è proprio grazie a questa storia che Anna è diventata mamma per la prima volta, di uno splendido bambino che si chiama Andrea.

Sia lei che Gigi hanno ritrovato in fretta l’amore. Mentre il primo è felicemente fidanzato con Denise Esposito, la quale aspetta anche un figlio da lui, per quel che riguarda la Tatangelo è ormai ufficiale la sua relazione con il collega Livio Cori.

Dopo diversi mesi in cui hanno tenuto il loro rapporto nell’ombra, adesso finalmente sono usciti allo scoperto, come testimoniato dai diversi post da loro pubblicati sui social network. Soltanto una manciata di ore fa però, la cantante si è dimostrata riluttante ad accettare una proposta del suo nuovo compagno.

Attraverso un video caricato sulle Instagram Stories, abbiamo visto Livio che ha cercato di convincere l’artista laziale ad assistere insieme a lui alla visione di “Star Wars”. La Tatangelo però, ha scaricato l’idea dell’uomo senza troppi giri di parole: “Non ce la faccio stasera”.