Fisico esile da bambino, oggi è lo chef più famoso d’Italia: impossibile da riconoscere

Il bimbo dal fisico esile ed asciutto che vediamo immortalato in foto, ad oggi è considerato uno dei chef più affermati d’Italia. Ecco chi è

All’epoca dello scatto non si sarebbe immaginato nemmeno lui fin dove si potesse spingere. Attualmente, infatti, è ritenuto uno chef di primo livello, grazie ai tanti anni di esperienza dietro ai fornelli nonché per merito delle sue innegabili doti culinarie.

Per riuscire ad affermarsi nell’élite della cucina nostrana, il cuoco ha compiuto grandi sacrifici nel corso della sua vita, dedicando buona parte di essa al lavoro da lui eseguito sempre con immensa dedizione e fantasia. Una grande ondata di popolarità l’ha ottenuta quando ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, in qualità di conduttore televisivo di alcuni dei cooking show più seguiti del palinsesto italiano.

Ecco chi è il bambino che è diventato uno chef stellato

Riconoscerlo dal fermoimmagine che abbiamo proposto è pressoché impossibile, soprattutto considerata la grande differenza di fisicità che c’è tra il momento in cui è stata scattata la foto rispetto a come si presenta invece al giorno d’oggi. Il soggetto raffigurato in foto è niente poco di meno che Antonino Cannavacciuolo, cuoco partenopeo nato a Vico Equense che può vantare la bellezza di quattro stelle della guida Michelin assegnate ad alcuni suoi ristoranti.

Il suo esordio in tv è datato 2013, anno in cui ha preso parte a “Cucine da incubo”. Poco dopo, per l’esattezza nel 2015, è arrivata l’esperienza con cui si è consacrato definitivamente a livello televisivo, grazie alla sua partecipazione come giudice di “MasterChef Italia”, uno dei format a sfondo gastronomico più seguiti e conosciuti in assoluto tra quelli attualmente messi in onda.

Ad oggi tuttavia, Cannavacciuolo è alla guida anche di altri programmi, come ad esempio “Antonino Chef Academy” e “Family Food Fight”, entrambi trasmessi sulle frequenze dei canali Sky.

La vita privata di Antonino Cannavacciuolo

Il cuoco intrattiene una relazione sentimentale con una donna da ormai molti anni. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Cinzia Primatesta, una manager italiana che è convolata a nozze con Antonino nel 2005.

Dal loro amore sono venuti al mondo due figli, i quali si chiamano Elisa ed Andrea. Come facilmente ipotizzabile, lo chef è estremamente legato ai suoi due eredi, così come lo è alla sua bellissima moglie, la quale tra le altre cose collabora con il marito nella gestione delle loro società, risultando a tutti gli effetti non soltanto la consorte, ma anche il suo braccio destro.