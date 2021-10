Mara Venier, attimi di tenerezza con l’ex marito: “Ho in mente te”

Nonostante il matrimonio con il suo ex sia terminato da molti anni, quest’ultimo continua ad essere molto legato a Mara. Ecco cos’è successo

Mara Povoleri, nota con lo pseudonimo di Mara Venier, è uno dei volti simbolo della tv italiana, grazie all’affetto che è stata in grado di guadagnarsi nei confronti di milioni di telespettatori che seguono assiduamente tutti i suoi programmi.

Al momento sta guidando con successo il contenitore pomeridiano di “Domenica In”, all’interno del quale si trova al timone per il quarto anno consecutivo. Quella in corso di svolgimento però, potrebbe essere l’ultima edizione presentata dalla showgirl veneta, come confessato dalla stessa qualche tempo fa.

Tuttavia, in seguito la zia Mara ha voluto correggere il tiro delle sue parole, lasciando quindi uno spiraglio aperto relativamente alla sua possibile riconferma per la prossima stagione. Gli autori del programma stanno facendo di tutto per convincere la Venier a restare al suo posto, ma la sua decisione arriverà con ogni probabilità soltanto nei mesi a venire.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

Mara Venier a stretto contatto con il suo ex marito

Appena due giorni fa è stato il compleanno della presentatrice, la quale ha compiuto settantuno anni. L’evento è stato celebrato con una splendida festa, alla quale hanno partecipato molti amici e parenti della zia più amata della tv.

Sulla sua pagina di Instagram ha condiviso una miriade di storie che vari colleghi e persone a lei care hanno pubblicato per l’occasione, a dimostrazione di quanto sia rispettata e ben voluta da tutti coloro che la conoscono di persona.

Uno dei presenti alla sua festa è stato proprio il suo ex marito, l’attore comico Jerry Calà. Il loro matrimonio si è infranto molto tempo fa a causa dei diversi tradimenti compiuti dall’uomo, tuttavia i due sono rimasti legati da un rapporto alquanto speciale. Entrambi infatti, non mancano occasione di trascorrere insieme feste e ricorrenze, come hanno fatto anche in questo caso.

Durante un divertentissimo momento dedicato al karaoke, la Venier ha cantato un brano degli Equipe 84, intitolato “Io ho in mente te”, mentre a tenerle il microfono era proprio lo stesso Calà, con il quale ancora una volta è apparsa molto affiatata. Ad assistere alla scena c’è stato però anche l’attuale marito della showgirl, Nicola Carraro, che come al solito si è dimostrato una grande persona lasciando che sua moglie si intrattenesse indisturbata con quello che è ormai il suo ex marito.