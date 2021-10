Ricordate Anna Moroni, ex volto de “La Prova del Cuoco”? Ecco che fine ha fatto

Anna Moroni è stata una dei protagonisti dello storico format di Rai 1. Dopo il suo addio al programma della Clerici, ecco che fine ha fatto

“La Prova del Cuoco” è stata una trasmissione incentrata sul tema gastronomico che per tanti anni ha fatto compagnia ai telespettatori da casa. Una gran parte dei meriti del successo del celebre cooking show va attribuita proprio alla sua storica conduttrice, Antonella Clerici.

La presentatrice televisiva di Legnano è uno dei volti più apprezzati dal pubblico, essendo riuscita a coniugare l’amore per la cucina ad una buona dose di ironia e semplicità, attribuiti che da sempre gli sono stati ampiamente riconosciuti.

Il programma targato Rai ha visto la sua chiusura nel 2020, dopo una stagione presentata dall’ex naufraga Elisa Isoardi, la quale però non è riuscita nell’impresa di ottenere il grande seguito che la sua collega aveva conquistato negli anni precedenti.

Che fine ha fatto Anna Moroni? Eccola al giorno d’oggi

Dopo la fine delle riprese de “La Prova del Cuoco”, la Rai ha sostituito il noto format con un altro cooking show, sempre guidato dalla Clerici ed intitolato “È sempre mezzogiorno”. Nonostante ormai la sua ex trasmissione appartenga al passato, durante il periodo trascorso al suo timone, la Clerici ha stretto diverse amicizie caratterizzate da legami profondi.

Un esempio è il bellissimo rapporto che ha costruito insieme ad Anna Moroni, una cuoca romana che è stata al suo fianco per più di quindici stagioni, per la precisione dal 2002 fino al suo addio definitivo giunto nel 2018.

Dopo essere stata esclusa dal programma, l’ottantaduenne capitolina ha accettato la proposta di condurre un altro show culinario. Il titolo di quest’ultimo corrisponde a “Ricette all’italiana”, trasmesso però sulle frequenze delle reti Mediaset. Nel corso della sua carriera, la Moroni ha pubblicato anche alcuni libri, di cui i primi scritti proprio con la sua amica Antonella.

Le due donne appassionate di cucina sono state nuovamente fianco a fianco nella passata stagione, quando Anna è stata invitata a prendere parte alle riprese di “È sempre mezzogiorno” per una settimana, dove ha potuto riabbracciare quella che lei considera una figlia acquisita. La donna, per concludere, a dispetto dell’età è molto attiva anche sui social network, come per esempio su Instagram, dove gestisce una pagina seguita da oltre sessantamila followers che possono scoprire delle ricette sempre nuove e gustose.