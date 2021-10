Antonella Clerici, l’inatteso annuncio in diretta: “Sarà una bambina bellissima”

Antonella Clerici, durante le riprese del suo programma, si è resa autrice di un annuncio a sorpresa. Ecco cosa ha detto la nota conduttrice

Per gran parte del pubblico il volto della Clerici è strettamente legato ai fornelli, in quanto sono ormai tantissimi anni che è alla conduzione dei cosiddetti “cooking show”. Senza alcun dubbio quella de “La Prova del Cuoco” è stata l’esperienza più significativa ed importante per lei, anche in virtù del grande seguito che ha sempre riscosso.

Il sopracitato format tuttavia è stato soppresso già da qualche tempo, però Antonella è stata nuovamente posta alla guida di un altro programma a sfondo gastronomico, “È sempre mezzogiorno”, anch’esso trasmesso sulle frequenze del primo canale della tv Nazionale.

La showgirl lombarda però, nel corso della sua carriera ha presentato anche altri tipi di trasmissioni. Uno degli incarichi più prestigiosi da lei ricevuti è sicuramente quello della conduzione del sessantaseiesimo Festival di Sanremo, anche se in precedenza era già salita sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttrice nel 2005, al fianco del direttore artistico Paolo Bonolis.

Leggi qui -> Antonella Clerici e la difficile separazione con Eddy: il retroscena impensabile

Leggi qui -> Antonella Clerici lacerata dal pesante lutto: la morte inaspettata

L’annuncio a sorpresa di Antonella Clerici

Anche quest’anno sarà denso di impegni per la presentatrice Rai, la quale sui stessi canali sarà al timone di “The Voice Senior”. Il talent show dedicato agli over 60 è pronto ad andare in scena con la sua seconda edizione, nonostante il cast non sia ancora stato ufficializzato.

Una novità già resa nota tuttavia esiste, e riguarda la giuria che andrà a valutare le prove dei concorrenti in gara. Al posto della coppia composta da Albano Carrisi e da sua figlia Jasmine infatti, ci sarà una delle protagoniste dell’estate terminata da ormai un mese Orietta Berti. Quest’ultima ha cantato il tormentone che ha animato le spiagge italiane. Il brano di cui stiamo parlando si intitola “Mille”, all’interno del quale è stata affiancata da due noti artisti nostrani, vale a dire Achille Lauro e Fedez.

Durante una recentissima puntata di “È sempre mezzogiorno” invece, Antonella ha annunciato al pubblico da casa una splendida notizia: “Ieri è nato il figlio di Niccolò Presta, il mio agente, di Lorella Boccia. Gli faccio tanti auguri anche a loro, sarà una bambina bellissima”.

Con queste parole la Clerici ha evidenziato la splendida amicizia che la lega al suo agente ed alla sua famiglia, esprimendo tutta la sua gioia nell’annunciare una delle notizie più belle in assoluto che possano esistere nella vita.