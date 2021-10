Da bambina aveva già uno sguardo vispo, oggi è un volto simbolo della tv: ecco chi è

La dolcissima bambina dagli occhietti vispi è diventata una delle conduttrici più amate dagli italiani. Andiamo a svelare di chi si tratta

Nello scatto di oggi possiamo vedere una bimba tenera e sorridente, con indosso un vestitino grazioso di colore rosa. La foto è stata pubblicata proprio da lei sul suo profilo di Instagram, a voler mostrare ai suoi numerosi followers il periodo in cui era ancora una semplice bambina allegra e spensierata.

Come appena accennato infatti, il personaggio in questione è estremamente seguito sui social network, per merito sia della sua innegabile bellezza ma soprattutto in virtù delle sue qualità umane e professionali, messe in evidenza durante gli ormai diversi anni di carriera televisiva.

Ecco il nome della famosa conduttrice

La bambina dolcissima che possiamo vedere nella fotografia è Caterina Balivo, nota presentatrice partenopea che ha debuttato nel mondo dello showbiz mediante la sua partecipazione a “Miss Italia” verso il termine del secolo scorso.

La maggior parte della sua carriera televisiva è stata dedicata ai canali Rai, dove ha condotto una lunga lista di trasmissioni estremamente seguite, a partire da “Unomattina estate” fino ad arrivare a “Vieni da me”, passando per “Detto fatto”.

La sua ultima esperienza degna di nota risale invece alla passata stagione, quando ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent show guidato da Milly Carlucci “Il cantante mascherato”, affiancando altri volti conosciuti come Patty Pravo, Costantino Della Ghirardesca, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Per la cronaca, quella che è stata la seconda edizione del format è stata vinta dall’ex membro dei Pooh Red Canzian, il quale ha trionfato sotto la maschera del pappagallo.

Caterina Balivo al giorno d’oggi: vita privata e carriera

Nel maggio del 2020 la Balivo ha annunciato di voler staccare per un periodo dalla tv, lasciando di fatto la conduzione di “Vieni da me”. Un forte contribuito alla nascita di questa idea glielo ha fornito il lockdown dovuto alla pandemia di Covid 19. In quel periodo infatti, Caterina ha avuto il tempo per riflettere sulla sua vita, comprendendo che aveva bisogno di un netto cambiamento, anche per trascorrere più tempo insieme alla famiglia.

Più di sette anni orsono si è sposata con il manager italiano Guido Maria Brera, insieme al quale ha messo al mondo due bambini, il primogenito Guido Alberto e la più piccola Cora. Attualmente la showgirl è ancora lontana dal piccolo schermo, tuttavia è al timone di un podcast prodotto da Chora intitolato “Ricomincio dal No”.