La confessione straziante del volto di “Amici”: “Ho dormito nelle stazioni”

Una dei protagonisti della nuova edizione di “Amici” si è lasciata andare ad una rivelazione agghiacciante. Vediamo insieme le sue parole

Il talent show presentato dalla solita Maria De Filippi sulle frequenze di Canale 5 è ripartito anche quest’anno, giungendo in tal modo alla sua ventunesima edizione. Nella passata stagione tutti ricordiamo benissimo la strepitosa vittoria della giovane ballerina romana Giulia Stabile, la quale ha trionfato in finale proprio contro quello che poi è diventato il suo fidanzato, il talentuoso cantante Sangiovanni.

Grazie al suo successo, la danzatrice è stata riconfermata nel cast del seguitissimo format targato Mediaset, ma questa volta in qualità di ballerina professionista. Oltre a questo, la dolcissima Giulia è stata chiamata anche a svolgere il ruolo di inviata all’interno della trasmissione guidata da Belen Rodriguez “Tu si Que Vales”.

Anche in questa edizione si sono presentati tantissimi giovani aspiranti famosi, i quali sognano di poter entrare a far parte del mondo del ballo o della musica attraverso la loro partecipazione alla celebre scuola di “Amici”. Uno degli allievi che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato ad esempio il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, che ha provato in questo modo a seguire le orme del suo noto genitore.

La confessione straziante del volto di Amici

Proprio nella giornata di domani andrà in scena quella che è la sesta puntata della stagione, alla quale parteciperanno ospiti del calibro della straordinaria cantante Alessandra Amoroso e del simpaticissimo duo comico “Pio e Amedeo”.

Stando a quanto riportato da alcune anticipazioni, sembra che sia stata presa la decisione di escludere dalla scuola uno dei concorrenti. Stiamo parlando di Flaza Zardetto, la quale si è macchiata con una serie di trasgressioni come ad esempio i reiterati ritardi in occasione delle prove.

Tuttavia, appena un paio di giorni fa, la ragazza si era lasciata andare ad una confessione devastante davanti agli occhi della professoressa Lorella Cuccarini. L’allieva infatti, ha provato a spiegare all’insegnante che quella che sembra arroganza è in realtà una sorta di scudo che lei utilizza per nascondere le sue fragilità.

Stando alle sue parole, il passato da lei trascorso sarebbe stato alquanto burrascoso: “Non sono più uscita, non ho avuto amici, non mi sono appassionata a niente. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni”. Sicuramente tale discorso ha creato un grande scalpore, tuttavia sembra che non sia stato sufficiente a farle meritare un posto all’interno del reality show, in quanto le sue infrazioni non sono state più tollerate dai professori.