Romina Power, la storia infinita con Albano Carrisi: “Quando mi sono separata…”

Recentemente, Romina Power è tornata a parlare ancora una volta del suo ex marito Albano Carrisi. Ecco cosa ha detto

L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco ha concesso un’intervista fiume ai microfoni di “Verissimo”, durante la quale ha toccato appunto diversi temi. Tra le varie cose, la Power ha parlato della sua carriera artistica, del suo rapporto con la compianta sorella Taryn ed anche dell’uomo con cui ha trascorso tanti anni della sua vita.

Come i suoi numerosi fans sanno bene, Romina si è trovata costretta ad affrontare diversi periodi complicati nel corso della sua esistenza, nonostante non siano di certo mancate le gioie. Uno dei momenti più brutti in assoluto è stato sicuramente la scomparsa della sua primogenita Ylenia, tragico episodio che la donna non è mai riuscita a digerire, tanto che ancora oggi mantiene vivo un barlume di speranza nel ritrovamento della ragazza.

Leggi qui -> Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse: nessuno se lo sarebbe aspettato

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Le dichiarazioni di Romina Power

La sparizione di sua figlia è stato purtroppo soltanto il primo di alcuni drammi che la cantante ha affrontato. Nel 2011 ha perso sua madre, la famosa attrice Linda Christian, ma una sofferenza ancora più grande gliel’ha provocata la dipartita della sorella Taryn, giunta appena poco più di un anno fa.

Quest’ultima si è ammalata di una rara forma di leucemia e, proprio di recente, Romina ha voluto ricordarla ancora una volta in occasione dell’intervista rilasciata al programma di Silvia Toffanin: “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale”.

Nella seconda parte della chiacchierata insieme alla padrona di casa invece, immancabilmente si è parlato anche di Al Bano. Il loro rapporto è naufragato ormai moltissimi anni fa, ma per tutti gli amanti della storica coppia si tratta di un argomento sempre caldo.

“Quando mi sono separata da lui avevo 50 anni”, ha esordito l’artista statunitense, prima di terminare il suo discorso con le seguenti parole: “Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca”.