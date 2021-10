Stefania Orlando, le effusioni amorose con un altro uomo: non è il marito

La conduttrice televisiva si è mostrata molto vicina ad un uomo, il quale però non è suo marito. Scopriamo insieme di chi si tratta

La Orlando ha debuttato sul piccolo schermo nella prima metà degli anni novanta, quando ha preso parte in qualità di valletta al game show a premi di Canale 5 “Si o no?”, guidato all’epoca da Claudio Lippi.

Mentre il suo esordio è arrivato attraverso i canali Mediaset, successivamente Stefania ha guadagnato una certa fama grazie a diverse trasmissioni targate Rai di spicco, tra le quali figurano “Scommettiamo che…?”, “I fatti vostri”, “Piazza grande” e “Unomattina”.

Nella passata stagione è tornata a partecipare ad un programma in onda sulle reti del Biscione. La cinquantaquattrenne, infatti, è stata una dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha stretto una bella amicizia con Tommaso Zorzi, il quale tra l’altro si è aggiudicato la vittoria del reality show presentato dal solito Alfonso Signorini.

Stefania Orlando a stretto contatto con un noto attore

Dopo l’ottimo percorso di cui si è resa protagonista all’interno della casa più seguita d’Italia, la showgirl è tornata nuovamente a lavorare in Rai, dove al momento è impegnata in due trasmissioni differenti.

La prima è “La vita in diretta”, contenitore diretto dal bravissimo Alberto Matano, il quale è stato in grado di far riaccendere la curiosità dei telespettatori nei confronti di un format che negli ultimi anni aveva perso diversi colpi. Oltre a questo però, Stefania si sta cimentando anche nella difficile sfida di “Tale e Quale Show”, gareggiando contro altri personaggi noti nel mondo della tv.

Proprio quest’oggi la Orlando si è recata negli studi televisivi per svolgere le prove generali, dato che stasera su Rai 1 verrà trasmesso un nuovo appuntamento. Sempre molto attiva sui social, la Orlando ha caricato una serie di storie sul suo profilo Instagram, tra le quali ce ne sono un paio in cui si è mostrata particolarmente legata ad un altro concorrente.

Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Simone Montedoro, attore conosciuto anche per aver partecipato alla seguitissima serie “Don Matteo”, il quale rivolgendosi a Stefania ha affermato: “Ma quanto è bella questa donna? Quanto è bella questa donna?”. Come se non bastasse, il quarantottenne ha dato anche un paio di baci sula testa dell’ex gieffina, che dal suo canto non ha disdegnato i complimenti dell’uomo. Soltanto un paio di anni fa la conduttrice si è sposata con il musicista italiano Simone Gianlorenzi, e chissà se suo marito sia stato colpito da un pizzico di gelosia alla visione di questa clip pubblicata sui social.