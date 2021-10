Uomini e Donne, l’addio che ha sconvolto il programma: “Ho lasciato per…”

Uno dei protagonisti del dating show targato Mediaset ha deciso di abbandonare. Ecco le ragioni che l’hanno portato a tale scelta

Ennesimo colpo di scena a “Uomini e Donne”, con uno dei volti della nuova edizione che ha annunciato il suo improvviso addio alle riprese del format condotto sapientemente da Maria De Filippi, la quale però non ha ancora replicato alla notizia che ha sconvolto i telespettatori del programma.

Sappiamo bene che le sorprese sono all’ordine del giorno all’interno della nota trasmissione che va in onda da tanti anni nella fascia pomeridiana di Canale 5, tuttavia in questo caso è stata colta alla sprovvista anche la stessa padrona di casa, che mai avrebbe potuto immaginare un abbandono del genere.

Aprendo una parentesi sulle ultimissime puntate invece, appena un paio di giorni fa abbiamo assistito all’ennesimo “scherzo” da parte di Tina Cipollari ai danni della povera Gemma Galgani. Quest’ultima infatti, si stava esibendo in una sorta di “car wash”, fino a che è stata assalita improvvisamente dall’opinionista che le ha rovesciato un secchio pieno d’acqua e sapone addosso. La dama, dal suo canto, ha replicato affermando di aspettarsi una cosa del genere, mentre in un secondo momento ha lanciato la spugna insaponata all’indirizzo della sua acerrima nemica.

L’inaspettato addio di un protagonista

Tralasciando il discorso legato all’eterna diatriba tra Tina e Gemma, negli ultimi giorni sono arrivate le spiegazioni da parte del corteggiatore che ha deciso di lasciare lo studio di “Uomini e Donne”.

Il suo nome corrisponde a quello di Gabrio Landi, il quale era finito sotto alla luce dei riflettori per il suo tentativo di corteggiamento nei confronti di Nicole Scavuzzo, la prima tronista trans della storia del dating show. Per esprimere le ragioni del suo addio, il ragazzo ha scelto di utilizzare i social network.

“Ho lasciato per un insieme di fattori” – ha esordito il cavaliere – “Sicuramente potevo continuare e fingere, che mi avrebbe portato sempre più notorietà…sono 3 settimane che non vado a Roma”. Le parole del corteggiatore però, non sono state ritenute credibili dalla maggior parte dei telespettatori del programma, secondo i quali la tronista avrebbe sicuramente scartato Gabrio, motivo per cui quest’ultimo ha deciso di andarsene in modo tale da evitare un plateale rifiuto in diretta televisiva.