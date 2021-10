Barbara D’Urso, viene a galla la storia con l’atleta olimpico: “Questo incontro che finalmente è avvenuto”

Proprio nelle ultime ore è emerso il rapporto speciale che Barbara D’Urso ha con un atleta olimpico. Scopriamo insieme di chi si tratta

L’ex regina della domenica di Canale 5 è pronta a ripartire da domani con le riprese di “Pomeriggio Cinque”, dato che come ben sappiamo non ha più in programma alcun impegno televisivo nel cosiddetto dì di festa.

Tuttavia, come testimoniato da alcune sue Instagram Stories, la showgirl ha sfruttato la libertà per godersi una bella serata in compagnia di amici e persone a lei care. Chiusa questa breve parentesi però, Barbara si appresta ad un’ennesima settimana piena di ospiti e di argomenti caldi di cui parlare all’interno del suo salotto.

Purtroppo per lei, il format che da anni gestisce continua a far segnare un tasso di ascolti al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da “Blasting News” infatti, anche nella giornata del 22 ottobre ha perso il confronto con il programma rivale “La vita in diretta”, presentato sui canali Rai da Alberto Matano, il quale ha fatto registrare il 16.5% contro il 13.5% del talk show di Carmelita.

Leggi qui -> Barbara D’Urso, era il 2018, la corsa al pronto soccorso: retroscena mai rivelato

Leggi qui -> Rivoluzione in casa Mediaset: due big al posto della D’Urso

Barbara D’Urso a stretto contatto con un uomo

La presentatrice Mediaset in passato è stata legata a diversi uomini, alcuni dei quali sono stati molto importanti per lei. Uno di questi è senza dubbio Mauro Berardi, produttore cinematografico italiano con cui ha messo al mondo i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988.

Dopo la fine della storia d’amore con il padre dei suoi eredi, Barbara si è unita in matrimonio con il ballerino e attore di teatro Michele Carfora. La cerimonia nuziale si è tenuta nel 2002, mentre la rottura è arrivata soltanto qualche anno dopo, per la precisione nel 2006.

Gli appassionati di gossip seguono da sempre le vicende personali della D’Urso, in particolar modo da quando è tornata ad essere single. Appena una manciata di ore fa, la showgirl campana ha pubblicato alcune storie in cui l’abbiamo vista molto vicina ad un atleta che ha partecipato a due manifestazioni olimpiche.

Stiamo parlando del nuotatore italiano Alex Di Giorgio, vincitore anche di una medaglia d’argento agli europei. Carmelita, incalzando lo sportivo, le ha domandato: “Volevi fare una storia con me?”, con il trentunenne che ha replicato: “Questo incontro che finalmente è avvenuto”. La breve clip si è conclusa con la conduttrice che ha chiesto al ragazzo: “Quanto mi ami?”, col campione di nuoto che ha risposto in maniera chiara ed inequivocabile: “Tanto”.