Belen Rodriguez, i segni della violenza sul volto: “Questa è la mia fine”

La bellissima showgirl argentina ha mostrato dei segni sul suo volto. Andiamo a scoprire insieme cosa le è capitato

Attualmente Belen sta passando un momento un po’ particolare. Se da un lato c’è la sfera professionale che prosegue a gonfie vele, con l’ampio successo che sta riscuotendo grazie a “Tu si Que Vales”, dall’altro lato c’è il discorso legato alla sua vita sentimentale, la quale appare più misteriosa e incerta del solito.

È già qualche tempo infatti, che i tanti appassionati di cronache rosa stanno parlando di una presunta crisi tra lei ed Antonino Spinalbese. I due, oltre a non interagire sui social network da un po’, sembrerebbe anche che non si stiano vedendo nemmeno dal vivo.

Come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, è la Rodriguez che non ha intenzione di stare vicino al padre della sua secondogenita Luna Marì: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”, ha affermato l’influencer.

Leggi qui -> Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

Leggi qui -> Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Belen Rodriguez mostra i segni della violenza

Ogni sabato in prima serata, va in onda sulle frequenze dei canali Mediaset il seguitissimo appuntamento con “Tu si Que Vales”, programma che la modella sud americana presenta fin dalla sua prima edizione. Insieme a lei ci sono altri volti noti del mondo della tv, come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.

Le prime puntate hanno fatto registrare degli indici di ascolto alquanto positivi, chiaro segnale del gradimento che il pubblico da casa manifesta nei confronti del talent show di Belen che, nonostante la gravidanza di appena qualche mese fa, si è presentata in uno stato di forma fisica smagliante.

Nelle sue recenti Instagram Stories, la conduttrice ha caricato alcuni video in compagnia di suo figlio Santiago, nato dalla precedente relazione sentimentale con Stefano De Martino. Nella clip in questione, madre e bambino si trovano sul letto a vedere proprio la replica di “Tu si Que Vales”, ma la Rodriguez ha subito sottolineato quanto sia malconcia.

La showgirl ha mostrato ai suoi followers dei segni sul volto, per la precisione all’altezza dell’occhio: “Questa è la mia fine”, ha esclamato. A provocare i suddetti segni però, è stato proprio il piccolo Santiago, con cui in precedenza si è divertita a giocare a cuscinate, venendo chiaramente sconfitta dal figlio che al termine del video ha dato un dolcissimo bacio alla mamma.