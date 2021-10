GfVip, parole al vetriolo ai danni di un concorrente: “Povero figlio…”

Parole pesanti sono volate all’indirizzo di uno dei concorrenti che attualmente si trovano all’interno della casa del Grande Fratello Vip

Si respira ancora clima di tensione nella casa più spiata d’Italia, accumulatosi ulteriormente a seguito di alcune dichiarazioni durissime nei confronti di uno dei partecipanti, il quale però sembra aver scelto di non replicare.

Nell’ultima puntata abbiamo assistito sia al confronto tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli, che a quello tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, la quale è stata eliminata dal gioco a causa della sua sconfitta al televoto, per la gioia della sua ‘nemica’.

Il nome della ex di Mario Balotelli va dunque ad aggiungersi a quelli degli altri estromessi dalla gara, ovvero Amedeo Goria, Samy Youssef, Andrea Casalino e Tommaso Eletti. I nuovi nominati sono invece tre donne, Ainett Stephens, Carmen Russo e la stessa Soleil, che al momento non possono far altro che sperare di essere salvate dal pubblico votante.

Il gieffino nell’occhio del ciclone

Dopo l’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che tra l’altro nelle ultime ore si è parzialmente smorzato, adesso c’è un nuovo flirt che sta infiammando la casa. Stiamo parlando del rapporto speciale che sta nascendo tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, i quali si sono scambiati delle dolci effusioni amorose condite da baci, abbracci e carezze.

A quanto pare tuttavia, c’è una persona che si è dichiarata fortemente contraria a questo tipo di relazione, scagliandosi duramente contro l’imprenditore partenopeo. La madre di Sophie infatti, Valeria Pasciuti, ha pubblicato il suo sfogo tramite la piattaforma di Instagram: “Metti a posto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna”.

Come possiamo vedere, la donna ci è andata giù pesante nei confronti di Gianmaria, ma il suo attacco non è finito qui: “Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi! Povero figlio del nulla!”.

La mamma dell’ex tronista ha manifestato dunque tutto il suo dissenso per una possibile storia d’amore tra sua figlia ed Antinolfi, dipingendo il gieffino come un ‘cafone’ di cui non si sa nemmeno che lavoro faccia con precisione. Per finire, la signora ha voluto dare anche alcuni consigli alla giovane, tra cui quelli di andare a dormire prima e di fumare di meno.