Giorgio Alfieri, dal calcio al trono di “Uomini e Donne”: ecco che fine ha fatto

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha fatto perdere le sue tracce già da qualche tempo. Ma che fine ha fatto? Andiamo a scoprirlo

Il nome di Alfieri è salito alla ribalta mediatica per la prima volta grazie alla sua partecipazione al format targato Mediaset “Campioni – Il sogno”. La squadra scelta per questa sorta di reality show a tema calcistico è stata il Cervia, club che all’epoca militava in Serie D.

Da quell’avventura è emerso come uno dei personaggi più popolari, non soltanto per le sue discrete doti messe in mostra sul terreno di gioco, bensì anche per il carattere estroverso e frizzante. Successivamente infatti, Maria De Filippi ha deciso di chiamarlo alla sua corte, regalando al ragazzo la possibilità di sedere sul trono di “Uomini e Donne”.

È stato grazie al dating show di Canale 5 che Giorgio ha fatto conoscere sé stesso al pubblico da casa, fino a quando ha lasciato la trasmissione a seguito della sua scelta ricaduta sull’ex corteggiatrice Martina Luciani.

Il presente di Giorgio Alfieri

L’ex calciatore e Martina hanno costruito insieme una famiglia, mettendo al mondo la loro unica figlia Asia Maria. Dopo alcuni anni di relazione però, la coppia ha deciso di intraprendere due strade separate. È proprio a partire da quel periodo inoltre, che per Giorgio le cose hanno cominciato ad andare nel verso sbagliato.

L’uomo ha vissuto infatti una forte crisi economica, accumulando ingenti debiti nei confronti del fisco. A causa della difficile situazione, Alfieri non è riuscito nemmeno a pagare gli alimenti alla sua bambina fino a quando, con grande forza di volontà, ha trovato il modo per uscire dal momento estremamente duro che stava passando.

Al giorno d’oggi l’ex tronista ha ricucito anche il rapporto con la Luciani, tornando ad avere i soldi per pagare il mantenimento di sua figlia. Qualche anno fa ha preso parte alle riprese di “Temptation Island” nel ruolo di tentatore, per merito della chiamata di Maria De Filippi che, seppur non presentando il format, è comunque al comando dell’azienda che lo produce.

Adesso Giorgio possiede un negozio di antiquariato dove è possibile trovare diversi pezzi da collezionisti, grazie al quale ha pagato man mano tutti i suoi debiti. Chissà se un giorno lo rivedremo ancora sul piccolo schermo, magari proprio all’interno di uno dei reality show trasmessi dai canali Mediaset, oppure nuovamente a “Uomini e Donne” considerando che è tornato ad essere single.