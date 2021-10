Laura Chiatti, spunta il flirt con un altro attore: parole intrise d’amore

Con una recente pubblicazione la bellissima attrice italiana ha riacceso le chiacchiere in merito alla sua vita privata. Scopriamo i dettagli

Ormai è diverso tempo che si parla di una presunta crisi tra la Chiatti e suo marito Marco Bocci. I due attori si sono sposati nell’estate del 2014 con una cerimonia che si è tenuta nella Basilica di San Pietro a Perugia.

La trentanovenne insieme al noto attore è diventata mamma di due figli. Questi ultimi si chiamano Enea e Pablo, venuti alla luce rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Prima di unirsi a Bocci, Laura ha intrattenuto altre relazioni sentimentali con personaggi famosi, come quelle con Silvio Muccino, Francesco Arca e l’ex giocatore di basket Davide Lamma.

L’attrice quest’anno è tornata sul set, prendendo parte alle riprese della commedia intitolata “Addio al nubilato”, diretto dal regista e sceneggiatore italiano Francesco Apolloni, visibile sul servizio streaming di Amazon Prime Video.

Le parole cariche di sentimento di Laura Chiatti

Per quel che riguarda il percorso professionale di Bocci, quest’ultimo è attivo come al solito sia sul grande che sul piccolo schermo. Mentre in tv ha partecipato di recente alla serie targata Rai “Fino all’ultimo battito”, nello stesso periodo è salito sul set cinematografico recitando nel film di Toni D’Angelo intitolato “Calibro 9”.

Uno dei motivi per cui si è arrivati a parlare di crisi tra l’attore e sua moglie è il fatto che di recente sono stati visti raramente insieme, ma probabilmente la causa potrebbe coincidere proprio con i tanti impegni lavorativi che hanno affrontato nell’ultimo periodo.

Adesso però, ad alimentare certe voci è stato un post che la Chiatti ha pubblicato appena qualche ore fa sul suo profilo Instagram nella sezione dedicata alle storie. Lei, infatti, ha condiviso una foto in cui è immortalata al fianco di Riccardo Scamarcio, con l’aggiunta di una frase che recita: “Io che amo solo te”.

Come ben ricordiamo i due attori hanno recitato nella pellicola di genere sentimentale ispirata al romanzo di Federico Moccia “Ho voglia di te”, all’interno della quale hanno interpretato una coppia di innamorati. Tuttavia la verità è che Riccardo e Laura sono soltanto dei grandi amici, dato che il post che ha condiviso l’attrice era stato postato in precedenza da Luca Bianchini, regista del film che si intitola appunto “Io che amo solo te”, dove anche in questo caso hanno vestito i panni di due fidanzati.