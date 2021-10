Paolo Bonolis gela sua moglie in diretta: “Come sapete la storia è finita…”

Il presentatore di “Avanti un altro” ha replicato a sua moglie in diretta televisiva. Vediamo insieme cosa è successo

Come i tanti fans della coppia sanno bene, una delle due poltrone riservate agli opinionisti del Grande Fratello Vip è riservata a Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis con il quale è convolato a nozze nel 2002.

La quarantasettenne, nonostante sia praticamente al suo debutto televisivo, sembra trovarsi estremamente a suo agio davanti alle telecamere, dimostrando di possedere una certa spigliatezza oltre che una predisposizione naturale al mondo dello spettacolo. Nelle prime settimane del reality show ha manifestato a più riprese il suo gradimento nei confronti di Soleil Sorge, in quanto secondo lei è utile ai fini del programma grazie alle dinamiche che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riesce a generare all’interno della casa.

È proprio durante le riprese del programma condotto da Alfonso Signorini che Sonia ha lanciato una sorta di frecciatina a suo marito, affermando che l’uomo l’ha conquistata portandola su una barca che non era nemmeno la sua ma di un amico. Questa vicenda ha fatto parlare molto negli ultimi giorni, ma finalmente è intervenuto lo showman romano a fare chiarezza.

Paolo Bonolis risponde a Sonia Bruganelli

Se Paolo e Sonia hanno una cosa in comune è senza alcuna ombra di dubbio quella di non avere peli sulla lingua. Entrambi infatti, si sono sempre distinti per dire ciò che pensano, cosa che anche in questo caso la donna ha fatto, rivelando la bugia detta da suo marito nel giorno del loro primo appuntamento.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 22 ottobre, Bonolis è intervenuto in diretta attraverso una telefonata, durante la quale ha parlato con il padrone di casa. Nel corso della chiamata il conduttore di “Avanti un altro” ha innanzitutto risposto a tono a sua moglie, seppur con un pizzico di ironia, dichiarando che se il metodo da lui usato per conquistarla può essere definito come un’esca, di fatto quest’ultima ha funzionato per farla abboccare come un pesce.

Al termine della breve conversazione però, Paolo ha sottolineato come alla fine abbia trionfato l’amore: “Come sapete la storia è finita in gloria, perché ci siamo sposati e abbiamo dei figli. Si è trattato solo di un episodio di quando non eravamo ancora sposati”.