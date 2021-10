Sguardo cupo da bambino, con i suoi film è entrato nel cuore degli italiani: ecco di chi si tratta

Il bambino dal caschetto nero e con lo sguardo serioso è diventato col crescere uno degli attori più ricercati dai registi di tutta Italia

Anche quest’oggi vi presentiamo un personaggio di quelli che hanno lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo, almeno per quel che riguarda il cinema nostrano. La fotografia in questione è risalente a moltissimi anni orsono, rendendo di fatto molto difficile un suo eventuale riconoscimento.

Nonostante il suo sguardo estremamente serio e profondo, nel corso della sua carriera ha interpretato anche personaggi caratterizzati da una spiccata vena comica, a dimostrazione del fatto che si tratta di un attore poliedrico e quindi in grado di assumere diversi tipi di ruolo all’interno delle pellicole in cui viene chiamato in causa. Adesso è arrivato il momento di andare a svelare di chi stiamo parlando.

Ecco chi è il bimbo immortalato nel fermoimmagine

Il ragazzino che vediamo nella suddetta fotografia è Claudio Amendola, figlio del grande attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Ha esordito sul grande schermo giovanissimo, quando non ancora ventenne ha preso parte alle riprese del film intitolato “Lontano da dove”, uscito nelle sale nel 1983.

Nel periodo immediatamente successivo invece, il cinquantottenne nato a Roma ha recitato in alcuni film diretti dal regista e produttore cinematografico italiano Carlo Vanzina, come ad esempio “Vacanze di Natale” e “Amarsi un po’…”.

Claudio Amendola al giorno d’oggi

Arrivando al presente, Amendola proprio quest’anno ha partecipato alla commedia di Riccardo Milani “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”, all’interno del quale ha interpretato il personaggio chiamato “Sergio”.

Distribuita nelle sale nello scorso mese di agosto, la pellicola presenta un cast di primo livello, composto da personaggi del calibro di Paola Cortellesi, Luca Argentero, Antonio Albanese e Sarah Felberbaum. Oltre ai suoi vari impegni cinematografici, attualmente Claudio si sta cimentando anche come giurato di “Star in the star”, trasmissione condotta da Ilary Blasi sulle reti Mediaset.

Nel dicembre del 2010 l’attore si è unito in matrimonio con la sua collega Francesca Neri, con cui ha dato vita al suo terzogenito Rocco. Precedentemente invece, Amendola ha avuto due figlie femmine, Alessia e Giulia, nate dalla relazione sentimentale con la sua prima moglie, una donna che si chiama Marina Grande.