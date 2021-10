Uomini e Donne, la clamorosa rivelazione del protagonista: “Sfruttato per stare…”

Uno dei principali volti del trono Over di “Uomini e Donne” si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, dichiarando di esser stato sfruttato

Dopo la tradizionale pausa del weekend, domani pomeriggio tornerà in onda l’appuntamento con il programma diretto da Maria De Filippi. Stando a quanto riportato nelle anticipazioni, anche stavolta assisteremo ad alcune sorprese.

Qualche giorno fa abbiamo visto l’ennesima lite tra Tina e Gemma. Tra le due non c’è nessun modo di andare d’accordo, dato che ogni pretesto è valido per scagliarsi l’una contro l’altra. La padrona di casa nel corso degli anni ha tentato in ogni modo di placare le due protagoniste della trasmissione, ma tuttavia senza riscuotere mai dei grandi risultati.

Gianni Sperti invece, durante l’ultima sfuriata tra la dama torinese e la storica opinionista ha preferito starsene in disparte, non correndo pertanto il rischio di rimanere invischiato nella loro eterna diatriba.

Uomini e Donne, la confessione bomba

A catturare la maggior parte delle attenzioni nell’ultima settimana è stato proprio uno dei tanti che in passato ha corteggiato la Galgani, ovvero Biagio Di Maro, che al momento si sta frequentando con Sara Zilli.

L’uomo è nato a Napoli nella seconda metà degli anni sessanta. Al giorno d’oggi è vedovo e padre di tre figli, nei confronti dei quali ha manifestato un grande amore, nonostante non ami parlare molto della sua sfera personale. Ha scelto di scendere dai celebri gradini di “Uomini e Donne” proprio per cercare di trovare nuovamente la sua anima gemella, dopo la tragica dipartita della donna da cui ha avuto i suoi eredi.

Durante le riprese di una recente puntata però, il cavaliere ha deciso di mettere in atto un duro sfogo all’indirizzo di alcune dame con cui ha approcciato in precedenza: “Nonostante a volte mi facciano passare per un uomo poco limpido, in realtà io sono una persona estremamente chiara”, ha esordito Biagio, prima di proseguire con le sue parole.

Successivamente infatti, Di Maro ha concluso il discorso confessando quella che è l’opinione che si è fatto nel corso della sua permanenza all’interno del dating show targato Mediaset: “Sono un libro aperto, probabilmente al contrario di molte delle dame con cui sono uscito. La mia paura è che alcune mi abbiano “sfruttato” per stare a centro studio”.