“Amici”, la confessione ‘piccante’ del maestro sulla collega: “Lei mi stuzzica”

Il nuovo insegnante di danza della scuola di “Amici” ha rilasciato alcune esternazioni riguardanti una sua collega. Scopriamo cosa ha detto

Dopo la strabiliante vittoria di Giulia Stabile nella passata stagione, il talent show presentato dalla moglie di Maurizio Costanzo è già ripartito. Per il momento siamo ancora nella prima fase, mentre per quella del serale c’è ancora un po’ di tempo.

Adesso infatti, gli allievi stanno cercando di dimostrare agli insegnanti di meritare la maglia, simbolo della loro conferma all’interno della trasmissione. Mentre inizialmente il format era in programma per il sabato, nelle ultime settimane è stato spostato alla domenica, grazie ad una scelta che si è rivelata vincente da parte dell’amministratore delegato delle reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Per quel che concerne il cast possiamo dire che è rimasto praticamente invariato, fatta eccezione per una new entry tra i maestri. Facciamo riferimento a Raimondo Todaro, noto ballerino italiano che ha lasciato “Ballando con le Stelle” dopo più di quindici stagioni, durante le quali ha fatto conoscere il suo nome al grande pubblico.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Le parole di Raimondo Todaro

Il trentaquattrenne nato a Catania è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante le riprese di una puntata di “Verissimo”, che a partire da quest’anno va in onda su Canale 5 sia il sabato che la domenica.

Tra i primi temi toccati c’è naturalmente il suo approdo alla corte di Maria, dove ha affermato di essersi sentito a suo agio fin dall’inizio: “Mi trovo benissimo, mi hanno accolto subito bene dal primo giorno. […] Mi sento veramente a casa, sono felice”. Successivamente però, Raimondo si è lasciato andare anche ad una battuta su una sua collega, con la quale è sembrato non andare molto d’accordo.

Todaro infatti, ha avuto qualche battibecco con Alessandra Celentano, altra insegnante della scuola di “Amici”, ma con le sue recenti parole ha voluto seppellire l’ascia di guerra: “Lei mi stuzzica, ma la verità è che nutro un profondo rispetto per lei e mi ispira simpatia. Poi ogni tanto la vediamo io nero e lei bianco, ma fa parte del nostro mestiere”.

Infine il ballerino ha rivelato anche un aneddoto che in pochi si sarebbero aspettati, ovvero che la Celentano, di tanto in tanto, gli ha chiesto delle delucidazioni su alcuni passi di latino, a dimostrazione che tra i due sta crescendo un certo feeling puntata dopo puntata.