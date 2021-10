Barbara D’Urso, attimi di panico in diretta: “È scoppiato…”

Durante le riprese di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso si è trovata davanti ad una situazione inaspettata. Ecco i dettagli della vicenda

La conduttrice televisiva continua ad essere mattatrice della fascia pomeridiana di Canale 5, anche se in questo caso non per meriti propriamente suoi. Nel corso di una recente puntata infatti, è accaduto un incidente che ha messo in allarme sia lei che tutti coloro che lavorano all’interno del programma.

A partire da quest’anno Carmelita non è più presente nella domenica targata Mediaset, in quanto il suo spazio temporale è stato occupato da due trasmissioni differenti, ovvero “Amici di Maria De Filippi” e “Verissimo”. Tuttavia, stando a quanto affermato anche dalla stessa D’Urso, quest’ultima avrebbe degli accordi con Pier Silvio Berlusconi, il quale le ha promesso un nuovo format tutto per lei in vista del prossimo futuro.

Inizialmente si era parlato di un suo possibile approdo a “La Talpa”, reality show che ha lasciato i palinsesti diversi anni fa e che ora è pronto al suo ritorno. Questa ipotesi sembra però essere stata già scartata, dato che i vertici del Biscione sarebbero orientati verso altri tipi di soluzioni.

Momenti di paura a Pomeriggio Cinque

L’episodio di cui stiamo parlando si è verificato durante la messa in onda del servizio dedicato a Francesco Facchinetti, il quale pochi giorni fa è stato aggredito da Conor McGregor, campione indiscusso di arti marziali miste.

In quel momento infatti, gli addetti ai lavori stavano trasportando dei tavoli all’interno dello studio, prima dell’ingresso degli opinionisti. Purtroppo però, spesso l’incidente è proprio dietro l’angolo, ma Barbarella ha mostrato di possedere anche una buona dose di sangue freddo.

Proprio la D’Urso ha commentato l’accaduto, a causa del quale si sono registrati dei momenti di alta tensione: “Accadono delle cose in diretta, per cui mettendo i nostri meravigliosi tavoli, si sono scontrati ed è scoppiato uno di questi”.

Subito dopo però, la presentatrice televisiva ha tranquillizzato il pubblico da casa, spiegando che i vetri in frantumi sarebbero stati raccolti in modo da rendere lo studio nuovamente sicuro per tutti i presenti: “Stiamo pulendo in diretta perché non dobbiamo nascondere, né correre, né farci male soprattutto. Così vedete quello che accade nei nostri servizi, quando facciamo entrare gli analisti”, ha chiosato la showgirl.