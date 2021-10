Paolo Bonolis, la strenua lotta contro il cancro: il commovente messaggio del conduttore

Paolo Bonolis si è schierato in prima linea nell’importantissima battaglia contro il tumore. Andiamo a scoprire il suo gesto

Nonostante la sua professionalità ed il suo apparire sempre tutto d’un pezzo, lo showman romano possiede un grandissimo spirito ironico, con il quale riesce ad affrontare ogni tipo di discorso. Lo ha fatto anche di recente, quando è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini a seguito di alcune dichiarazioni di sua moglie.

Dopo che la Bruganelli, durante le riprese della puntata del Grande Fratello Vip, ha rivelato che suo marito per conquistarla ha millantato ricchezze, quest’ultimo ha deciso di rispondere telefonicamente e lo ha fatto a modo suo: “Ognuno millanta quello che può, la politica millanta idee, io mi arrangio con quello che è nelle mie possibilità”.

Bonolis ha poi ammesso che la barca con cui è andato a prenderla non fosse di sua proprietà, tuttavia ha anche sottolineato come questo escamotage sia stato più che efficace, dato che a distanza di tanti anni i due stanno ancora felicemente insieme, oltre ad aver messo al mondo tre splendidi figli.

Paolo Bonolis e la battaglia contro il tumore

Per quanto riguarda la nuova stagione di “Avanti un altro”, la data della partenza delle riprese non è stata ancora annunciata, ma con ogni probabilità bisognerà attendere almeno fino all’inizio del prossimo anno. Per il momento non sono state svelate novità, anche se siamo certi che come al solito ne vedremo delle belle, grazie soprattutto alla consolidata coppia composta dal presentatore del programma e dal suo fidato braccio destro Luca Laurenti.

Proprio di recente invece, Paolo si è reso protagonista di un gesto ammirevole insieme ad alcuni suoi colleghi famosi, come Teo Mammucari, Samantha De Grenet e Filippo Bisciglia. Lo showman ha aderito infatti ad una bellissima iniziativa a favore dell’associazione “Peter Pan”, la quale ha organizzato un torneo di padel a Roma tra vip.

Attraverso questa manifestazione sportiva, la suddetta associazione ha l’intento di sensibilizzare le persone nei confronti della battaglia che sta portando avanti da tempo, ovvero quella contro il cancro infantile. Grazie anche al sostegno di molti volontari, l’organizzazione fa il possibile per supportare le famiglie che sono state colpite dalla grave malattia, in modo tale da non abbandonare né i piccoli malati né i loro genitori che si trovano in questa drammatica situazione.