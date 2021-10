Alfonso Signorini esce allo scoperto: tutta la verità sulla sua storia d’amore

Il presentatore Mediaset ha svelato tutta la verità in merito alla sua storia d’amore, durante il corso di un’intervista concessa di recente

Ormai sono molti anni che Signorini è ritenuto uno dei massimi esperti di gossip in Italia, anche per merito della sua fitta rete di informatori che lo tengono sempre aggiornato su ogni tipo di situazione che potrebbe riscuotere un certo seguito mediatico.

Fin dai suoi esordi come giornalista infatti, Alfonso ha mostrato una certa predilezione per le vicende inerenti alle cronache rosa, diventando nel corso degli anni il direttore di una delle riviste dedicate più lette in assoluto, vale a dire il settimanale “Chi”.

Anche le sue prime apparizioni televisive sono state legate a questo tipo di tematica, tanto che già nel 2003 ha preso parte alle riprese dell’Isola dei Famosi, all’epoca guidata da Simona Ventura, in qualità di opinionista. Il medesimo ruolo lo ha poi ha ricoperto anche all’interno dello stesso Grande Fratello Vip, quando al timone del format c’era ancora Ilary Blasi.

Alfonso Signorini si mette a nudo: ecco il nome del compagno

Appena pochi giorni fa, il presentatore della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha accettato l’invito di Silvia Toffanin ad unirsi come ospite alla sua trasmissione. Durante le riprese di “Verissimo” infatti, Alfonso si è lasciato andare al racconto di alcuni aneddoti appartenenti alla sua sfera personale, di cui si è sempre dichiarato estremamente geloso.

Dopo un paio di battute relative al reality show da lui condotto, il tema della chiacchierata si è spostato appunto sulla vita privata di Signorini, il quale ha dichiarato di stare insieme al suo compagno da ormai diciannove anni. Quest’ultimo si chiama Paolo Galimberti, imprenditore italiano che in passato ha lavorato anche in politica, avendo ricoperto la carica di senatore della Repubblica.

I due sono più o meno coetanei, per la precisione Alfonso è più grande di appena quattro anni, ma si sono conosciuti soltanto agli inizi del duemila. A partire da quel periodo la coppia ha iniziato a mettere in piedi una relazione forte e stabile, per la quale lo showman milanese ha speso soltanto delle belle parole: “Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”.

Con questo splendido messaggio quindi, il conduttore televisivo ha dichiarato al grande pubblico tutto il suo amore nei confronti dell’uomo con cui sta ormai da diverso tempo e con il quale è fortemente intenzionato a rimanere insieme anche nel futuro.