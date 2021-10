Alfonso Signorini, lo struggente racconto della malattia: “Ero molto solo…”

Alfonso Signorini si è raccontato a trecentosessanta gradi nel corso di una recentissima intervista. Scopriamo insieme cosa ha detto

Uno dei maggiori esperti di gossip del nostro Paese ha concesso un’intervista fiume, durante la quale ha toccato svariati argomenti riguardanti la sua carriera e la sua sfera personale. Nonostante sia molto attento alle vicende dei vip, Alfonso non ha mai amato l’idea di parlare di sé stesso, anche se in questo caso ha fatto una sorta di strappo alla regola.

In questo momento Signorini si sta preparando per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, per la quale ha svelato di aver allestito alcune sorprese che lasceranno di stucco i concorrenti a cui sono rivolte. L’edizione in corso di svolgimento risulta essere più seguita rispetto a quella precedente, come indicato dai dati relativi allo share.

Purtroppo però questo non è bastato, finora, a vincere la difficilissima ‘sfida’ contro “Tale e Quale Show”, che nella serata di venerdì continua da anni a dominare la scena televisiva, per merito di un fenomenale Carlo Conti che è sempre in grado di mettere in piedi uno spettacolo degno del suo nome.

Il drammatico racconto di Alfonso Signorini

Come detto in precedenza, nel weekend è stata trasmessa l’intervista che Alfonso ha rilasciato ai microfoni di “Verissimo”. Dopo aver ammesso di sentirsi a casa propria alla conduzione del reality show, il tema della chiacchierata si è spostato sulla malattia che lo ha colpito l’anno scorso.

Anche Signorini infatti, così come milioni di italiani, è stato vittima del Covid 19. Il presentatore milanese è risultato positivo al virus proprio al termine dell’ultima puntata dell’edizione passata del Grande Fratello Vip, confessando a Silvia Toffanin la difficoltà di quei momenti: “È stata un’esperienza molto dura. Ero molto solo e la solitudine forse faceva peggio del Covid”.

Nella seconda parte dell’intervista invece, lo showman ha espresso tutti i suoi sentimenti nei confronti del compagno, un uomo che si chiama Paolo e di cui ha parlato in rarissime occasioni. I due stanno insieme da quasi vent’anni, ma il loro amore è ancora forte e saldo come il primo giorno.

A dimostrazione di questo, il direttore della rivista “Chi” ha affermato: “Noi ci rispettiamo molto e abbiamo due vite parallele. C’è autonomia da parte di entrambi però sentiamo il bisogno di ritrovarci sempre e stare insieme. La qualità del tempo fa la differenza”