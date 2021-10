Belen Rodriguez, cala il gelo con Antonino: tutta la verità sulla crisi

Ormai sono diversi gli indizi che hanno portato all’ipotesi di una crisi tra la Rodriguez ed il suo fidanzato Antonino. Scopriamoli insieme

La coppia sta insieme da circa un anno e mezzo, durante il quale è nata loro figlia Luna Marì. Adesso però, sono giorni che si parla dell’esistenza di una profonda crisi che i due starebbero affrontando, nonostante la piccola creatura sia venuta alla luce soltanto da tre mesi.

Secondo il parere di molti, Belen e Antonino avrebbero corso un po’ troppo, dato che si sono conosciuti appena la scorsa estate. In questo periodo hanno vissuto una splendida storia d’amore, coronata appunto dall’arrivo della neonata. Ora c’è il rischio invece che presto possa arrivare la parola fine, ipotesi avvalorata dalle parole che di recente ha pronunciato un esperto di gossip.

Il nome di quest’ultimo corrisponde a quello di Alessandro Rosica, il quale si è espresso sull’argomento che tanto sta facendo discutere in questo periodo. Adesso è arrivato il momento di andare a conoscere cosa ha notato nello specifico.

Leggi qui -> Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

Leggi qui -> Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Tutta la verità sulla crisi tra Belen ed Antonino

La conduttrice di “Tu si Que Vales”, talent show che viene trasmesso il sabato sera sulle frequenze di Canale 5, sembra che non abbia alcuna intenzione di incontrare il padre della sua secondogenita. Anche durante il weekend, la modella argentina non ha fatto trasparire alcuna traccia del compagno, ma piuttosto ha trascorso il tempo in dolce compagnia di suo figlio Santiago.

Lo stesso discorso vale per Spinalbese, che si è immortalato insieme a sua madre, come a voler sottolineare ulteriormente la distanza che attualmente c’è tra lui e la sua fidanzata. La coppia non pubblica foto insieme da oltre un mese ormai, fatto alquanto insolito per due personaggi così popolari come lo sono Belen e Antonino.

Ad incrementare questo tipo di voci ci si è messa anche un’altra esperta del settore, ossia Deianira Marzano. Quest’ultima infatti, attraverso i suoi canali social ha dichiarato: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”.

Come se ciò non bastasse, sempre tramite il suo profilo di Instagram ha confessato che i vicini di casa della coppia hanno ascoltato svariate litigate, proseguite nel corso di almeno un paio di settimane. Per ora né la conduttrice né l’ex hair-stylist si sono pronunciati sull’argomento, anche se l’assenza di una smentita fa presagire ancor di più una vera e propria crisi.