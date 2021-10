Gemma Galgani, lo storico ex è pronto al ritorno: l’entusiasmo del pubblico

Il cavaliere che per anni è stato al centro dell’attenzione per la storia con Gemma Galgani si appresta al suo ritorno. Scopriamo i dettagli

La dama nata a Torino è diventata con il passare del tempo una dei protagonisti assoluti di “Uomini e Donne”. All’interno del format di Maria De Filippi infatti, la donna occupa un ruolo di primaria importanza, secondo molti al pari di quello rivestito dai due opinionisti.

Nel corso della sua permanenza nel programma targato Mediaset, la Galgani si è distinta più di chiunque ogni altro anche per merito delle infinite discussioni con Tina Cipollari, la quale non perde occasione per scagliarsi all’attacco della sua ormai storica rivale. Tra le due non è mai corso buon sangue, ragion per cui sono sempre pronte a lanciarsi reciproche frecciatine, spesso nemmeno troppo velate.

Di recente Gemma si è avvicinata particolarmente a Costabile, uno dei tanti corteggiatori che hanno tentato di conquistare il cuore della dama. L’ultima loro esterna però, non è piaciuta molto alla Galgani, secondo la quale l’uomo sarebbe stato più freddo e distaccato rispetto a quelle precedenti, dove erano arrivati anche dei romantici baci.

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Leggi qui -> Sabrina Ferilli, l’insospettabile retroscena con Maria De Filippi: l’ha fatto alle 2 di notte

Il ritorno di Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani

Se con Costabile sembra essere calato il gelo, secondo un altro corteggiatore la colpa sarebbe proprio della stessa Gemma, rea di comportarsi nella stessa maniera con ogni uomo, ovvero scaricando le colpe nei confronti del cavaliere di turno. Questo è appunto il parere di Pierluigi, che per un periodo è stato anch’egli vicino alla dama piemontese.

Proprio nelle ultime ore invece, è rimbalzata in rete la notizia di un ritorno in tv da parte di Giorgio Manetti, manager e attore italiano che si è fatto conoscere al grande pubblico per via del rapporto con la Galgani. A dare l’annuncio di questa notizia è stato lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne, che tramite i social network ha voluto rendere partecipi i suoi followers.

“Buongiorno amici, oggi dalle 14:00 alle 17:00 sarò con voi, in diretta sul canale 121 della Tv digitale per offrirvi il meglio della produzione Blu Relax, sistemi di riposo ed altro ancora. Be there or be square”, queste le parole di Giorgio con le quali ha dichiarato di essere pronto a cimentarsi in una nuova avventura che lo vedrà esordire nel mondo delle televendite.