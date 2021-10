GfVip, Adriana Volpe nella bufera: parole taglienti al suo indirizzo

Una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip è finita nell’occhio del ciclone, a seguito di alcune pesanti esternazioni ai suoi danni

Dopo la partecipazione dell’anno scorso come concorrente, quest’anno Adriana è stata richiamata da Alfonso Signorini, ma questa volta in vesti del tutto differenti. Lei e Sonia Bruganelli infatti costituiscono la coppia di opinioniste d’eccezione, le quali sono invitate ad esprimere le loro idee ed i loro pensieri relativi a ciò che accade all’interno della casa.

Mentre al momento la Volpe lavora sulle reti Mediaset, in passato è stata per diverse stagioni alla guida di una delle trasmissioni più seguite sui canali Rai, ossia “I fatti vostri”. Qui ha affiancato dal 2009 al 2017 Giancarlo Magalli, con il quale però si è separata professionalmente nel peggiore dei modi.

Il loro rapporto è andato man mano rovinandosi nel tempo, a causa di forti scontri che forse sono andati anche oltre rispetto a quello che è il semplice ambito lavorativo. Di recente ne ha parlato anche Maurizio Costanzo della vicenda, dichiarandosi stanco di una situazione che ormai è letteralmente degenerata, tanto che addirittura il pubblico non ne può più.

Adriana Volpe sotto accusa

Nonostante il carattere gentile e allegro che la caratterizza, negli ultimi tempi Adriana è finita spesso al centro delle critiche. Dopo la storia con Magalli infatti, attualmente è ancora ai ferri corti con la collega Sonia Bruganelli, altra vicenda di cui si è ampiamente parlato.

Recentissimamente invece, un nuovo personaggio si è scagliato contro la showgirl nata in Trentino Alto Adige, in quanto non avrebbe gradito alcuni suoi atteggiamenti messi in atto durante le riprese del Grande Fratello. Il protagonista del duro sfogo è l’ex calciatore di Serie A Lorenzo Amoruso, che al giorno d’oggi è il compagno di Manila Nazzaro, una dei concorrenti in gara di questa sesta edizione del reality dedicato ai vip.

“Sono basito dal comportamento di Adriana Volpe: è dall’inizio del Grande Fratello Vip che ha il fucile spianato su Manila, accusandola di fare giochetti, con attacchi personalistici via social”, ha tuonato l’ex giocatore in un’intervista sul settimanale “Oggi” a sostegno della sua amata, scegliendo di non utilizzare troppi giri di parole per puntare il dito contro l’opinionista, rea secondo lui di non essersi comportata bene nei confronti della splendida Miss Italia del 1999.