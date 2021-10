Studente modello da bambino, oggi è il re del rock italiano: ecco di chi si tratta

Il bambino che vediamo in questo scatto in bianco e nero è diventato la rockstar per eccellenza del panorama musicale italiano. Ecco chi è

Da quando era piccolo ad oggi ha subito un cambiamento impressionante, dato che è difficile scorgere una somiglianza tra il bimbo intento a scrivere sulla lavagna ed il grande personaggio che è nel presente.

Da allora di strada ne ha fatta veramente molta, scalando con gli anni le gerarchie della musica nostrana, fino a diventare un vero e proprio colosso del suo genere. Ad ogni suo concerto il sold-out è garantito, con milioni e milioni di fans pronti ad accorrere alle sue strabilianti esibizioni dal vivo.

Oltre a possedere una voce più unica che rara, il cantante di cui stiamo parlando ha letteralmente segnato un’epoca anche in riferimento allo stile, esportando la figura della rockstar anche all’interno del nostro Paese.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Leggi qui -> Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

L’identità del bambino ritratto nella fotografia

Nato a Zocca, piccolo comune in provincia di Modena, l’artista a cui facciamo riferimento quest’oggi è il grande Vasco Rossi, cantante italiano di fama mondiale che, per mezzo dei suoi infiniti capolavori, ha scritto pagine importanti della storia della musica.

La sua carriera ha bisogno di ben poche presentazioni, visto che il suo nome è conosciuto non solo tra i suoi innumerevoli fans, ma pressoché da chiunque. Tra i svariati traguardi di prestigio che è stato in grado di raggiungere, sicuramente ricordiamo il suo celebre concerto che ha preso il nome di “Modena Park”, con il quale ha fatto segnare il record assoluto di spettatori paganti in occasione di un evento canoro.

Come al solito infatti, il pubblico è accorso da ogni parte d’Italia, pur di assistere dal vivo allo straordinario talento di cui dispone il fenomenale cantante. Il suddetto evento risale al 2017, visto dalla bellezza di oltre 225 mila persone che si sono scatenate al suono dei suoi brani.

Vasco Rossi e la sua vita privata

Come ci potevamo aspettare da una vera icona del rock, anche la vita privata di Vasco è stata alquanto movimentata. Il cantautore infatti, è padre di tre figli, avuti da altrettante donne differenti.

Il primo si chiama Davide, nato dalla relazione con Stefania Trucillo. A seguire c’è Lorenzo, venuto al mondo dal rapporto con Gabriella Sturani, mentre il più giovane, Luca, è frutto dell’amore che c’è ancora oggi tra lui e la sua attuale moglie Laura Schmidt, conosciuta verso la fine degli anni ottanta.