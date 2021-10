Antonella Clerici, a sorpresa salta la diretta: terremoto in Rai

L’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno” non è andata in diretta, a causa di un polverone che si è sollevato negli studi Rai

Da ormai molti anni la Clerici entra nelle case degli italiani dove vi resta fino a poco prima dell’ora di pranzo, dispensando consigli su ricette sempre nuove e gustose. Il pubblico adora la conduttrice per la sua semplicità, la quale si riflette anche nei deliziosi piatti che quotidianamente propone sulle frequenze di Rai 1.

“La prova del cuoco” è stato in assoluto uno dei primi cooking show di successo, visto l’alto gradimento che i telespettatori hanno sempre manifestato nei confronti del programma, anche se da un paio di stagioni a questa parte è stato rimpiazzato dalla nuova trasmissione che attualmente dirige Antonella.

Dopo la breve parentesi della conduzione di Elisa Isoardi, i dirigenti della rete ammiraglia hanno deciso di ricontattare la showgirl di Legnano, offrendole la possibilità di tornare sul piccolo schermo con un format del tutto nuovo, seppur sempre a sfondo culinario.

Leggi qui -> Antonella Clerici e la difficile separazione con Eddy: il retroscena impensabile

Leggi qui -> Antonella Clerici lacerata dal pesante lutto: la morte inaspettata

Antonella Clerici, salta la diretta: ecco cos’è successo

Nella giornata di ieri molti saranno rimasti estremamente delusi dal fatto che, una volta sintonizzati su Rai 1, si sono ritrovati ad assistere ad una replica di “È sempre mezzogiorno” invece della tradizionale diretta.

Vista l’impossibilità di trasmettere il consueto appuntamento infatti, l’emittente televisiva di Stato ha scelto di mandare in onda i migliori momenti delle vecchie puntate, in modo da coprire il buco che altrimenti si sarebbe venuto a creare. I telespettatori si sono immediatamente domandati il motivo di tale decisione, formulando al tempo stesso una serie di ipotesi.

La ragione tuttavia è presto detta, infatti nella data di lunedì 25 ottobre è stato indetto uno sciopero dei lavoratori del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, a causa del quale non è stato possibile realizzare la diretta. Il programma di Antonella non è stato quindi l’unico a non essere trasmesso, infatti sono saltati gli appuntamenti anche con “Detto fatto” e con “Quelli che il lunedì”.

Il pubblico da casa può dunque tirare un sospiro di sollievo, dato che già a partire da oggi la programmazione è tornata ad essere quella tradizionale, pertanto la stimatissima presentatrice lombarda può tornare a colorare le mattinate di milioni di italiani come ha sempre fatto.