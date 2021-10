Ballando con le Stelle, Al Bano nell’occhio del ciclone: telespettatori in rivolta

Pesanti polemiche si sono abbattute sul programma di Milly Carlucci, rivolte soprattutto ad uno dei concorrenti più noti di questa edizione

Dopo la sua partecipazione della scorsa stagione al fianco di sua figlia Jasmine a “The voice senior”, quest’anno il talentuoso artista pugliese è approdato in un altro talent show targato Rai. Tuttavia, mentre in quello presentato da Antonella Clerici ha rivestito il ruolo del giudice, adesso si trova impegnato alla corte di Milly Carlucci in qualità di concorrente in gara.

In un modo o nell’altro dunque, Al Bano risulta sempre essere uno dei personaggi più ambiti anche a livello televisivo, in virtù della sua personalità eccentrica abbinata ad una grande dose di autoironia, la stessa con la quale si è cimentato in questa sfida del tutto nuova per lui.

Prima dell’inizio delle riprese infatti, Carrisi ha dichiarato di non reputarsi un ballerino provetto. Tuttavia, ha tenuto ad informare i suoi milioni di fans che in pista le risate saranno assicurate, garantendo quindi uno spettacolo all’altezza delle aspettative a dispetto delle sue scarse doti nella danza.

Leggi qui -> Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse: nessuno se lo sarebbe aspettato

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

Albano Carrisi al centro delle polemiche

Nonostante l’amore che il pubblico ha sempre manifestato al suo indirizzo, il celebre cantante non è esente da critiche. Le accuse che di recente sono state mosse nei suoi confronti, derivano proprio dalla sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

La polemica di cui stiamo parlando è nata a seguito dell’esibizione di un’altra coppia in gara, ossia quella composta da Valerio Rossi Albertini e da Sara Di Vaira. Uno dei giudici infatti, Fabio Canino, ha ‘rimproverato’ i due poiché vorrebbe vedere “più ballo e meno parlato”, motivo per cui ha dato loro un voto estremamente basso.

Successivamente però, Selvaggia Lucarelli è intervenuta facendo notare che anche l’esibizione di Al Bano è stata incentrata più che altro sul canto, anche se in qual caso però i voti non sono stati così scarsi.

“Quest’anno c’è un cast importante. Cerchiamo di non alzare la voce solo con i pesci piccoli per osannare quelli più grossi“, questo lo sfogo della giornalista di Civitavecchia che in un certo senso allude al favoritismo, al quale si sono uniti diversi telespettatori del programma. Secondo molti infatti, l’artista di origini pugliesi sarebbe trattato con i guanti da parte dei giudici del programma, soltanto in virtù della sua immensa fama riscossa nel corso della fantastica carriera canora di cui si è reso protagonista.