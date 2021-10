Francesca Cipriani potrebbe non farcela: adesso è in bilico

La vincitrice della seconda edizione de “La pupa e il secchione” non sta vivendo di certo un momento idilliaco. Ecco cosa le è successo

La nota showgirl abruzzese si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. La prima volta che ha messo piede nella casa più spiata d’Italia infatti, risale a circa quindici anni fa, ovvero in quella che è stata la settima edizione del format targato Mediaset.

A distanza di tanto tempo Francesca è tornata nuovamente a prendere parte al reality show di Canale 5, ma in questo caso a quello riservato ai vip. Al momento è quasi un mese e mezzo che si trova nella celebre abitazione di Cinecittà, insieme a diversi altri “vipponi” che si stanno contendendo l’ambitissima finale.

In queste prime settimane la Cipriani si è messa immediatamente al centro dell’attenzione come solo lei sa fare, sfruttando tutta l’esuberanza del suo carattere che a tratti diventa straripante. Lo ha dimostrato proprio di recente, ovvero in occasione della visita del suo fidanzato Alessandro.

Francesca Cipriani: la sua permanenza è a forte rischio

In via del tutto straordinaria, Alfonso Signorini ed i suoi collaboratori hanno accordato il permesso al ragazzo di Francesca di trascorrere qualche giornata in compagnia della sua fidanzata. Proprio nella serata di ieri però, il conduttore del reality ha invitato Alessandro ad abbandonare la casa, ma a quel punto la reazione della trentasettenne non si è fatta attendere.

La Cipriani è infatti esplosa in un pianto disperato, come aveva già fatto nelle puntate precedenti, pregando il direttore del settimanale “Chi” di permettere al suo compagno di restare ancora un altro po’ di tempo insieme a lei. Alfonso è stato però irremovibile sulla sua decisione, spiegando alla showgirl di essere stato anche troppo clemente nei suoi riguardi.

Purtroppo per Francesca però, le brutte notizie non sono finite qui. Al termine del giro di nomination infatti, il suo nome è risultato tra i più votati, motivo per cui è finita dritta al televoto. Adesso dunque è proprio la sua permanenza ad essere in bilico, visto che dovrà vedersela contro altre due colonne portanti di questa edizione, i cui nomi corrispondono a quelli di Carmen Russo e di Ainett Stephens. Per conoscere l’esito del verdetto, i telespettatori del programma dovranno attendere fino alla puntata in programma per venerdì sera.