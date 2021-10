Gf Vip, rischio eliminazione per un concorrente: quello che ha fatto è gravissimo

È esplosa una bomba all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con un concorrente che è già a forte rischio eliminazione

Sono già diverse le vicende accadute nella casa più spiata d’Italia in queste prime battute del reality show di Canale 5, tutte estremamente interessanti e piene zeppe di spunti di cui spettegolare. La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù ad esempio sta impazzando sul web, oppure lo stato di tensione che c’è tra Soleil Sorge ed il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, i quali si sono scontrati varie volte anche durante la puntata.

Qualche giorno fa invece abbiamo visto alcune dichiarazioni di Katia Ricciarelli che hanno fatto discutere e non poco, ritenute da qualcuno al limite dell’omofobia, ma tuttavia non sanzionate dagli autori del programma che non hanno visto malafede nelle sue parole.

Come ciliegina sulla torta c’è anche la “diatriba” tra le due opinioniste della trasmissione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima di recente ha pubblicato sui suoi canali social una foto con Giancarlo Magalli, il quale in passato si è reso protagonista di un durissimo scontro con la presentatrice trentina, motivo per cui il gesto della moglie di Paolo Bonolis è sembrato una sorta di affronto.

L’episodio controverso accaduto al Gf Vip

Uno dei personaggi che sta catturando maggiormente l’attenzione in queste prime settimane di gioco è senza alcuna ombra di dubbio Amedeo Goria, giornalista sportivo che fino al 2004 è stato sposato con Maria Teresa Ruta, dalla quale ha avuto sua figlia Guenda.

Nell’ultimo episodio la ragazza è andata a trovare il genitore all’interno della casa di Cinecittà. Oltre a dichiarare tutto il suo affetto nei suoi confronti, la giovane ha anche rimproverato il padre, reo di aver assunto dei comportamenti che a molti non sono piaciuti.

L’altra protagonista della vicenda, al pari del sessantasettenne torinese, è la bellissima Ainett Stephens, nota come la “Gatta nera” in virtù del suo ruolo ricoperto ai tempi in cui ha partecipato alla trasmissione targata Mediaset “Il Mercante in fiera”.

Una delle scorse serate infatti, Amedeo si è tolto gli slip proprio mentre si trovava nel letto con la modella venezuelana, alla quale si è avvicinato in maniera particolare fin dai primi giorni del reality. L’accaduto sta facendo molto discutere, tanto che diversi telespettatori del programma hanno richiesto la sua eliminazione. Fino ad ora però, Alfonso Signorini ed i suoi collaboratori hanno deciso di non assegnare provvedimenti disciplinari a suo carico, limitandosi a redarguirlo in modo che un gesto del genere non si ripeta mai più.