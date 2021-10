GfVip, la nuova coppia esce allo scoperto: scatta il bacio in diretta

Dopo i sospetti che circolavano sul loro conto, adesso due concorrenti del GfVip hanno deciso di scoprire le carte. Ecco di chi si tratta

Come i telespettatori più fedeli del programma sanno bene, in passato è capitato più volte che tra due inquilini della casa scattasse una scintilla. Alcune coppie sono saltate presto, mentre altre hanno continuato a stare insieme nel corso del tempo.

Un esempio è quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che dopo il loro primo incontro durante le riprese del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. La stessa sorte è toccata anche a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che ancora al giorno d’oggi sembrano più uniti ed affiatati che mai.

Altri flirt invece, si sono spenti nel giro di qualche settimana, come nel caso di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, anche se quest’ultimo si è rifatto in fretta trovando l’amore in Giulia Salemi, altra ex gieffina.

GfVip, nella casa esplode l’amore

Per il momento nessuno è in grado di sapere cosa riserverà il futuro, tuttavia il bacio che c’è stato tra Soleil Sorge ed Alex Belli è pura realtà. Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata, ha lanciato un gioco spiegandone ovviamente il suo funzionamento.

“Vipponi, da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze”, queste le regole enunciate dal presentatore.

Mentre i vari concorrenti si sono scambiati baci più o meno affettuosi, tra Alex e Soleil ne è scattato uno alquanto appassionato, senza staccare le rispettive bocche l’una dall’altra per svariati momenti. L’evento non desterebbe troppo clamore, se non fosse che l’attore ha una moglie che l’aspetta fuori dalla casa.

Quest’ultima, il cui nome corrisponde a Delia Duran, prima dell’ingresso di suo marito si era dichiarata molto gelosa, anche se non nei confronti della Sorge: “Sono molto gelosa, da 1 a 10 direi 20. Però non è vero che mi dà fastidio la vicinanza tra Soleil ed Alex”. Dopo gli ultimi fatti accaduti però, non abbiamo la certezza che la donna la pensi ancora allo stesso modo, quindi non è da escludere un suo possibile ingresso nella casa per avere un confronto con Alex.