Mara Venier, la confessione a luci rosse sul celebre attore: “Mi hai portata tu in albergo”

La regina della domenica pomeriggio di Rai 1 si è resa autrice di una confessione piccante durante il faccia a faccia con un noto attore

La Venier continua ad essere la vera punta di diamante della trasmissione da lei presentata, all’interno della quale si trova al timone da ormai qualche stagione. Il suo volto è infatti simbolo di garanzia, dato che i suoi format risultano sempre essere estremamente seguiti, motivo per cui dai piani alti della Rai stanno facendo il possibile per convincerla a restare anche in vista dell’annata ventura.

Dopo il termine della passata edizione infatti, la showgirl aveva annunciato che quella in corso sarebbe stata l’ultima da lei guidata, anche se successivamente ha aggiustato il tiro affermando di non aver ancora preso la decisione definitiva. Come ben sappiamo, per la zia Mara non è stata una estate facile quella che si è conclusa da poco più di un mese, per via di un problema di salute che le ha creato diversi grattacapi.

Mara Venier senza mezzi termini: ecco le sue parole

Nell’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda domenica 24 ottobre, la presentatrice ha invitato come al solito diversi ospiti, insieme ai quali ha accompagnato il pomeriggio dei tanti telespettatori del contenitore targato Rai.

Uno di questi è un attore conosciutissimo che, con i suoi numerosi film, ha strappato risate a non finire a milioni di italiani. Stiamo parlando di Diego Abatantuono, insieme al quale la zia Mara ha rievocato un aneddoto che in pochi conoscevano. Innanzitutto va spiegato che la loro amicizia è iniziata molti anni fa, pertanto tra i due corre un ottimo rapporto anche al di fuori dal contesto lavorativo.

La Venier dunque, con il suo solito tono ironico, ha rimembrato un episodio in particolare: “Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo”. A quel punto è arrivata però la replica di Abatantuono, che dal suo canto ha provocato la conduttrice: “Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare. Ne parlavo con tuo marito ieri sera. Io mi ricordo anche dopo”.

Il simpatico siparietto di cui i due personaggi famosi si sono resi protagonisti ha scatenato le risa di entrambi, oltre che naturalmente quelle di tutti i presenti all’interno dello studio televisivo. Subito dopo invece, Diego e Mara hanno cambiato argomento, lasciando pertanto il pubblico con la curiosità di come è terminato quell’incontro galeotto.