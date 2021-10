Milly Carlucci, la trasmissione perde i pezzi: un altro concorrente è costretto a salutare

Altri problemi per Milly Carlucci, che dopo il caso di Covid di qualche giorno fa ha perso un altro concorrente. Vediamo la situazione

In questo periodo non c’è tregua per la conduttrice di “Ballando con le Stelle”, la quale è costretta a correre ai ripari dopo il secondo forfait nel giro di una manciata di giorni. Come se le assenze forzate non bastassero, ultimamente si sono abbattute anche alcune polemiche nei confronti della trasmissione.

Nello specifico, ad essere finiti sotto accusa sono stati i giudici di gara che, secondo una parte del pubblico, sarebbero colpevoli di favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti piuttosto che di altri. In realtà, a lanciare la bomba è stato proprio uno dei membri della giuria, ovvero Selvaggia Lucarelli.

Secondo quest’ultima infatti, bisognerebbe utilizzare un metro di giudizio più congruo all’esibizione, invece di tenere conto della caratura del personaggio in questione. Come accennato in precedenza però, i problemi per la conduttrice non finiscono di certo qui.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Secondo concorrente costretto a dare forfait

Soltanto pochi giorni fa, la nota cantante Mietta è stata trovata positiva al Covid, motivo per cui ha dovuto lasciare la gara (almeno per ora). Come da prassi infatti, l’artista sta già seguendo la quarantena obbligatoria, fino a quando non si sarà negativizzata.

Mietta ha ammesso anche di non essersi sottoposta al vaccino, ma ha spiegato di non averlo fatto per motivi legati alla salute. Nonostante il suo chiarimento, la vicenda ha comunque creato un certo scalpore, anche all’interno dello studio.

Purtroppo però, proprio nelle ultime ore il cast di “Ballando con le Stelle” ha subito un altro duro colpo. Uno dei partecipanti alla gara infatti, Memo Remigi, è stato a contatto con un individuo positivo e per tale motivo è stato costretto anche lui alla quarantena, pertanto salterà il prossimo appuntamento in programma del talent show targato Rai.

Il cantante, ex di Barbara D’Urso, è intervenuto nella trasmissione di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” per chiarire la situazione. Egli infatti, non è risultato positivo al tampone, tuttavia essendo stato a contatto con una persona contagiata è obbligato a rinunciare alla sua presenza nella prossima puntata che andrà in onda sabato 30 ottobre, mettendo in ulteriore crisi la padrona di casa.