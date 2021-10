Ricordate Alessandro Tersigni, concorrente del Grande Fratello 7? Ecco com’è diventato

Alessandro Tersigni ha preso parte alle riprese del Grande Fratello 7, arrivando ad un passo dalla vittoria. Andiamo a scoprire cosa fa oggi

Nato nella capitale italiana alla fine degli anni settanta, Alessandro da giovane ha lavorato per un periodo come pompiere, prima di abbandonare la divisa per intraprendere un percorso che lo ha portato ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio è arrivato nel 2007, quando ha messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia. In tutto vi è rimasto per tre mesi, ovvero fino al raggiungimento della finale La vittoria gli è sfuggita di un soffio, essendosi piazzato alle spalle del vincitore Milo Coretti.

Tuttavia è proprio durante le riprese del reality show di Canale 5 che ha incontrato la bellissima showgirl Melita Toniolo, con la quale è stato fidanzato per circa tre anni. Poco dopo però, Tersigni ha conosciuto quella che nel luglio del 2016 è diventata sua moglie, la ballerina italiana Maria Stefania Di Rienzo, dalla quale ha avuto un figlio.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Alessandro Tersigni, ecco cosa fa oggi

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, il quarantaduenne ha debuttato sul set. La sua prima parte come attore l’ha ricevuta nel 2009, partecipando ad un episodio di “Don Matteo”. L’anno seguente ha recitato invece nella pellicola cinematografica di Federico Moccia “Scusa ma ti voglio sposare”.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse serie tv, alcune trasmesse dai canali Mediaset ed altre sulle reti Rai. Tra queste ricordiamo “I Cesaroni”, “Un medico in famiglia”, “Le tre rose di Eva” e “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti”.

Arrivando al presente invece, Alessandro è impegnato nelle riprese della fiction targata Rai “Il paradiso delle signore”, la quale va in onda a partire dal 2015. All’interno della serie Tersigni interpreta il personaggio di Vittorio Conti. L’attore tuttavia, di recente ha dichiarato di avere anche altri tipi di progetti, nonostante abbia sottolineato quanto sia felice ed entusiasta di far parte del cast della sopracitata fiction.

“Ho iniziato a fare il doppiaggio: ogni tanto faccio qualche turno, mi è capitato anche di sabato o domenica”, queste le parole dell’ex giefifno, il quale infine ha confessato anche di aver doppiato da poco una serie che sarà visibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video, senza però svelare ulteriori dettagli in merito.