Ve lo ricordate Nicolas Vaporidis? Dal successo sul grande schermo all’uscita di scena: ecco cosa fa oggi

Dopo l’ampio successo riscosso sia al cinema che in tv, ultimamente Nicolas Vaporidis è uscito dalla luce dei riflettori. Vediamo che fa oggi

Nato a Roma nel dicembre del 1981, Nicolas proviene da una coppia di genitori composta da madre italiana e padre greco, dal quale ha ripreso appunto il suo cognome di stampo ellenico.

Da giovane si è trasferito nella capitale britannica per frequentare una scuola di recitazione. In quel periodo, per mantenere i costi degli studi ha lavorato anche come cameriere, spinto dall’obiettivo di entrare nel mondo dello spettacolo. Tornato in Italia all’inizio degli anni duemila, per Nicolas sono arrivate le prime chiamate sul set. Nel 2002 ha debuttato nel film di Dario D’Ambrosi intitolato “Il ronzio delle mosche”, mentre nel 2005 ha recitato con Leonardo Pieraccioni in “Ti amo in tutte le lingue del mondo”.

Il picco del successo lo ha raggiunto poco dopo, quando ha preso parte alle riprese della famosa commedia di Fausto Brizzi “Notte prima degli esami”. In merito al piccolo schermo invece, Vaporidis ha partecipato ad alcune serie tra cui “Carabinieri 2”, “R.I.S. Delitti imperfetti” e “6 passi nel giallo”.

Nicolas Vaporidis al giorno d’oggi

Un altro film campione di incassi a cui ha preso parte è stato “Maschi contro femmine”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2010. Successivamente ha collaborato al fianco del famoso regista e produttore britannico Ridley Scott nel thriller intitolato “Tutti i soldi del mondo”.

L’ultima sua apparizione sul grande schermo invece, seppur soltanto attraverso un cameo, è datata 2019, nella pellicola di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi”. Da allora Nicolas si è allontanato dalle scene, decidendo di dedicarsi prevalentemente alle produzioni teatrali.

Nonostante l’amore che il pubblico ha dimostrato nei suoi confronti, Vaporidis non ha fornito molte spiegazioni riguardanti questa sua scelta. Tuttavia, i suoi numerosi fans hanno la possibilità di seguirlo sui social network. Una delle piattaforme su cui è più attivo è senza dubbio Instagram, dove possiede un account verificato che conta oltre duecentodieci mila followers.

In merito alla sua vita privata infine, attualmente non sappiamo se sia single o meno. Nel 2012 si era sposato con la sua collega Giorgia Surina, dalla quale ha però divorziato circa due anni più tardi. In precedenza è stato legato sentimentalmente anche ad altre due donne note nel settore cinematografico, ovvero Cristiana Capotondi e Ilaria Spada.