Uno degli showman più apprezzati del piccolo schermo si è reso autore di un messaggio toccante in onore di un grande del cinema

Il presentatore toscano sta continuando a fare numeri incredibili con il suo programma “Tale e Quale Show”. Sin dalla sua prima puntata di quest’anno infatti, il format sta facendo registrare un tasso di share elevatissimo, stracciando in tal modo tutta la concorrenza.

Lo stesso Grande Fratello Vip, diretto dall’esperto di gossip Alfonso Signorini, si è dovuto accontentare del secondo posto, in termini di ascolti, in tutte le serate del venerdì, proprio alle spalle del talent guidato con successo ormai da anni da Conti.

La trasmissione targata Rai infatti, viene mandata in onda da diverse stagioni, ma a quanto pare con Carlo al timone i risultati sono sempre garantiti. In realtà, nella carriera dello showman sono arrivati ben pochi flop, a dispetto delle decine e decine di programmi che ha condotto, i quali spesso e volentieri hanno ottenuto una visibilità impressionante, soprattutto per merito delle sue capacità di creare intrattenimento.

Le struggenti parole di Carlo Conti

Nonostante non faccia un uso smodato dei social network, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi, Carlo gestisce una pagina sulla piattaforma di Instagram seguita da oltre trecentocinquanta mila followers, che di tanto in tanto hanno l’occasione per sapere qualcosa in più del noto presentatore.

Conti in effetti, è da sempre stato un personaggio piuttosto riservato, dato che in pochi casi è sceso nei dettagli relativamente alla sua sfera personale. Tuttavia sappiamo che nel giugno del 2002 si è unito in matrimonio con la costumista ed appassionata di moda Francesca Vaccaro, dalla quale tra l’altro ha avuto il suo unico figlio, Matteo.

Di recente invece, lo showman è tornato a pubblicare un nuovo contenuto sui social, e lo ha fatto per ricordare un evento che si è tenuto in onore di un grande attore che da anni è costretto alla sofferenza a causa di un drammatico avvenimento. Stiamo parlando di Francesco Nuti, il quale nel 2006 ha iniziato il suo calvario dopo una rovinosa caduta avvenuta all’interno della sua casa, da cui ha riportato dei seri danni alla testa.

“Festival del cinema di Roma , giovedì 21 alle 21 all’Auditorium della Conciliazione ci sarà una serata per omaggiare un grande del cinema Italiano: Francesco Nuti! Non mancate! … e sempre Forza Francesco!”, le parole con cui Conti ha mostrato tutta la sua vicinanza al grande interprete italiano che da oltre quindici anni si trova impossibilitato a muoversi ed a parlare.