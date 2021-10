Federico Fashion Style lancia la bomba: l’accusa che fa tremare il programma

Federico Fashion Style si è reso protagonista di alcune esternazioni che hanno sollevato un polverone all’interno del format targato Rai

Fin da bambino il sogno di Federico è stato quello di diventare parrucchiere, tanto che già all’età di tredici anni ha cominciato a lavorare in un salone, anche se soltanto come shampista.

Una volta diventato maggiorenne ha aperto il primo negozio di sua proprietà ad Anzio. Il suo talento nel settore gli ha permesso di riscuotere un grande successo, tanto che nel giro di qualche anno ha inaugurato diversi altri saloni, di cui alcuni sparsi tra Roma, Napoli e Sardegna.

L’hair-stylist è noto anche come parrucchiere dei vip, in quanto svariati personaggi famosi nel mondo della tv sono suoi clienti. Tale notorietà lo ha condotto fino al piccolo schermo, dove è diventato un frequentatore assiduo del salotto televisivo di Barbara D’Urso.

Le parole pesanti di Federico Fashion Style

Attualmente Federico Lauri (suo vero nome) sta partecipando come concorrente alla sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, dove fa coppia con la ballerina professionista ucraina Anastasia Kuzmina.

In queste primissime puntate del talent show presentato da Milly Carlucci, il noto hair-stylist non ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei giudici, anche se secondo il suo parere sono stati piuttosto ingiusti nei suoi confronti. In realtà, il concorrente non ha usato mezzi termini nell’attaccare i membri che compongono la giura, arrivando ad accusarli di non essere obiettivi. Lo sfogo è andato in scena durante una sua recente ospitata nel contenitore domenicale guidato da Mara Venier sui canali Rai.

“Nei miei confronti c’è un pregiudizio, io non sono un ballerino, ma i voti di ieri sera erano troppo bassi, secondo me i giudici non mi hanno neanche guardato”, le parole durissime usate da Federico, alle quali ha risposto proprio uno dei giudici più temuti del talent, Guillermo Mariotto, che ha affermato che secondo lui il trentaduenne sta partecipando alla trasmissione soltanto perché “è una bella vetrina”.

La replica del parrucchiere non si è fatta attendere: “Io non fingo di essere Federico, voglio andare per gradi, non voglio fare cose esagerate se non ho il controllo del mio corpo”. La padrona di casa si è schierata al fianco del giovane concorrente di Ballando con le Stelle, dispensando complimenti al suo indirizzo ed incoraggiandolo a proseguire su questa strada.