Maurizio Costanzo sbotta contro Magalli: le dure parole ai danni del collega

Maurizio Costanzo si è stancato di una situazione, attaccando il suo collega Giancarlo Magalli. Ecco cosa ha detto il marito della De Filippi

Quando lo storico conduttore televisivo prende parola sappiamo bene che non dice mai cose banali o scontate, ma piuttosto i suoi interventi risultano essere sempre di un certo spessore. Anche di recente ha parlato di un argomento che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ma che probabilmente lo ha stancato per via del lungo strascico di polemiche che si sta portando dietro.

La questione di cui stiamo parlando è legata alla durissima lite che c’è stata tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. I due hanno lavorato insieme per molto tempo all’interno della trasmissione della fascia mattutina di Rai 2 “I fatti vostri”, fino a quando il rapporto si è venuto a deteriorare sfociando in una vera e propria battaglia.

La showgirl, qualche tempo dopo, ha raccontato i motivi dell’aspro dibattito avuto con il collega: “Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava”, ha confessato la conduttrice, prima che la medesima sorte toccasse anche a lei.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Lo sfogo di Maurizio Costanzo

Maurizio, recentemente, è stato ospite del programma diretto da Simona Ventura e Paola Perego intitolato “Citofonare Rai 2”, dove ha affrontato proprio il tema della discussione tra la Volpe e Magalli.

Secondo il parere del presentatore del “Maurizio Costanzo Show”, la vicenda ha iniziato a degenerare già da un po’, ragion per cui è arrivata l’ora di mettere un punto, in particolar modo da parte di Giancarlo: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore. Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”.

Le parole del marito di Maria De Filippi hanno trovato un forte riscontro anche in rete, dove moltissimi utenti gli hanno dato pienamente ragione. Tuttavia, c’è da dire che la querelle è tornata a galla proprio a causa dell’attuale collega di Adriana, vale a dire Sonia Bruganelli, la quale ha pubblicato sui social network una sua fotografia in compagnia di Magalli, in modo da punzecchiare la bella conduttrice trentina. Per il momento comunque, Giancarlo non ha risposto alle frasi di Maurizio, forse perché ha capito davvero che la questione è durata ben più del dovuto.