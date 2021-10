Qui era una bambina dal sorriso smagliante, oggi riempie gli stadi di tutta Italia: ecco chi è

Nella foto vediamo soltanto una bambina sorridente ma, per merito di una strabiliante voce, oggi il suo volto è famoso in tutta Italia

La grande artista di cui stiamo parlando ha spopolato attraverso la sua partecipazione ad uno dei talent show più famosi e seguiti dell’intero palinsesto televisivo nostrano. Da allora infatti, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi, tanto che attualmente è senz’altro una delle cantanti più apprezzate del nostro Paese.

Nata in provincia di Lecce, l’interprete è attiva nell’industria discografica dal 2008. Finora ha pubblicato nove album, di cui due live e sette incisi in studio, di cui l’ultimo è uscito proprio pochi giorni fa.

Ecco l’identità della bambina della foto

Forse qualcuno potrebbe averla riconosciuta, soprattutto in virtù dello splendido sorriso che è rimasto invariato da allora, ma per chi non ha ancora capito stiamo facendo riferimento ad Alessandra Amoroso. Come accennato precedentemente, la trentacinquenne salentina ha conquistato la luce dei riflettori grazie alla sua presenza all’interno dell’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Al termine del talent show targato Mediaset l’artista ha trionfato, aggiudicandosi quindi anche il premio in denaro di duecentomila euro. Tuttavia, la vittoria più grande per Alessandra coincide con il fatto che è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di persone. Fin dal suo primo album infatti, intitolato “Senza nuvole”, la Amoroso ha riscosso un seguito pazzesco.

Nel corso della sua carriera non hai mai partecipato al Festival di Sanremo, tuttavia è salita sul palcoscenico all’interno del Teatro Ariston in un paio di occasioni in cui si è esibita come ospite nelle serate dei duetti.

Alessandra Amoroso ed i recenti successi

Meno di una settimana fa è uscito l’ultimo album di Alessandra, il quale si intitola “Tutto accade”. Al suo interno troviamo quattordici brani inediti inseriti in un disco dalla durata complessiva di quarantasette ore. Durante un’intervista concessa a “Radio Italia”, la cantante ha descritto il cd come un qualcosa di simile ad un’esperienza magica.

“La cosa meravigliosa di ‘Tutto accade’ è che tante canzoni sono arrivate prima di molti fatti poi realmente accaduti nella mia vita, quindi c’è stata una magia totale tra me e la musica”, le parole con cui la Amoroso ha parlato della sua recentissima opera prodotta dalla Columbia Records.